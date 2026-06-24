Im Spital
Betrunkener baute mit E-Scooter Unfall
Ein schwerer Unfall mit einem E-Scooter hat sich in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck ereignet. Ein 27-jähriger Deutscher war gegen 3.15 Uhr am Südtiroler Platz in der Nähe des Hauptbahnhofs unterwegs, als es plötzlich zum Unglück kam. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte eine Verkehrsinsel und stürzte zu Boden.
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Alkotest fiel positiv aus
Durch den heftigen Sturz zog sich der 27-Jährige schwere Verletzungen zu. Einsatzkräfte der Rettung übernahmen die Erstversorgung vor Ort und brachten den Verunglückten anschließend in die Innsbrucker Klinik.
Im Zuge der Unfallaufnahme führte die Polizei einen Alkotest durch. Dieser fiel positiv aus. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.
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