Das sind die Himmel-Highlights im Jahr 2026

Der Sommer 2026 hält für Astronomie-Fans einige echte Highlights bereit. Von Sternschnuppen über die Milchstraße bis hin zu Finsternissen gibt es am Himmel einiges zu entdecken.

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Mit der Sommersonnwende hat der Sommer offiziell begonnen und dieser hat es astronomisch gesehen wirklich in sich. Ein Blick auf die Himmels-Highlights der Sommermonate bis Ende August zeigt, dass der Himmel eigentlich jede Nacht etwas zu bieten hat. In manchen Nächten kann man ganz besondere Ereignisse beobachten, die man auch ohne Erfahrung relativ einfach sieht.

Obwohl der Himmel in den Sommermonaten für Sternenfreunde frustrierend hell ist und gar nicht richtig dunkel zu werden scheint, gibt es Objekte, die den ganzen Sommer über zu sehen sind. Dazu gehören die Sommermilchstraße mit Blick nach Südosten, leuchtende Nachtwolken aus winzigen Wassereisteilchen sowie das Sommerdreieck aus den hellen Sternen Vega, Deneb und Altair.

Finsternis am hellen Tag

Das alles überstrahlende Himmelsereignis des Sommers findet jedoch am Tag statt. Am Mittwoch, 12. August kann man in weiten Teilen Europas eine partielle Sonnenfinsternis sehen. Dabei wird ein Bedeckungsgrad von bis zu 90 Prozent erwartet. Wer die totale Sonnenfinsternis erleben möchte, muss nach Spanien oder Island reisen, um die erste totale Finsternis über Europa seit 1999 zu bewundern. Für die Beobachtung sollte man sich rechtzeitig um eine Sonnenfinsternisbrille mit einer speziellen Schutzfolie kümmern.

Die Perseiden im Maximum

Rund um dasselbe Datum warten auch die Perseiden-Sternschnuppen auf Beobachter. Das Maximum des bekanntesten Sternschnuppenstroms des Jahres wird am Donnerstag, 13. August, 6:00 Uhr morgens erwartet. Die Nacht von Mittwoch, 12. August auf Donnerstag, 13. August bietet sich daher perfekt für die Beobachtung an. Da die Sonnenfinsternis tagsüber nur bei Neumond entstehen kann, fehlt der helle Mond in der Nacht komplett und der Himmel ist angenehm dunkel – ein perfektes Timing für alle Hobby-Astronomen.

Blick auf den Mond

Rund zwei Wochen später folgt das nächste Ereignis, denn Sonnen- und Mondfinsternisse kommen immer paarweise. Am Freitag, 28. August, 4:30 Uhr beginnt eine fast totale partielle Mondfinsternis. Wer diese sehen will, muss allerdings sehr früh aufstehen, da das Spektakel mit dem Monduntergang kurz vor 7:00 Uhr endet. Alle diese Phänomene laden dazu ein, den Blick in den kommenden Wochen bewusst nach oben zu richten.