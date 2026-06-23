Warnstufe Rot: Hier kracht es in Österreich gewaltig!

Die Hitzewelle hält Österreich weiter fest im Griff, doch die extreme Schwüle sorgt jetzt für heftige Entladungen. Für Kärnten und die Steiermark wurde bereits die Warnstufe Rot ausgerufen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wegen der enorm hohen Luftfeuchtigkeit sind Tropennächte und der Aufenthalt im Freien derzeit im ganzen Land extrem drückend. Diese energiereiche Luft führte am heutigen Dienstag wie vorhergesagt zu schweren Gewittern, deren Hotspot im Süden liegt. Seit dem frühen Nachmittag ziehen vor allem in Kärnten lokale Zellen mit heftigem Starkregen durch, wobei sich die stärksten Unwetter anfangs im Bereich des Packsattels befanden. Auch in Villach sowie im Raum Amstetten geht derzeit ein Gewitter nieder.

Warnstufe Rot aktiv

Die UBIMET-Unwetterzentrale hat aufgrund der aktuellen Lage für Unterkärnten sowie die Südsteiermark die Warnstufe Rot ausgerufen. Im Bergland herrscht flächendeckend die Warnstufe Orange. In den kommenden Tagen soll sich die Lage jedoch schrittweise bessern, da zumindest in den Osten des Landes trockenere Luft strömt, wie ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber berichtet. Während die Luft ab einem Taupunkt von 16 Grad als schwül empfunden wird, lag dieser am Dienstag in Wien bei 15 und andernorts bei 19 Grad.

Sonne bringt Entspannung

© uwz.at

Am morgigen Mittwoch sinkt der Taupunkt in Wien auf deutliche acht Grad, während in Oberösterreich noch 19 Grad gemessen werden. Der Mittwoch bringt insgesamt sonniges Hochsommerwetter, wobei sich im Tagesverlauf primär im südlichen Bergland und am Alpenhauptkamm lokale Schauer und Gewittern bilden können.

An der Alpennordseite sowie im Osten und Südosten bleibt es komplett trocken. Der Donnerstag verläuft fast überall von früh bis spät sonnig bei sehr geringer Gewitterneigung, gefolgt von einem strahlend sonnigen Freitag, an dem es abgesehen von isolierten Hitzeentladungen am Alpenhauptkamm trocken bleibt.