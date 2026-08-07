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Brand im Föhrenwald: Das war die Ursache

Dichter Rauch steigt von einem Waldbrand hinter einem Wohngebiet in den Himmel auf.
© APA/JÄGER
Munitionsteile lösten Großbrand im Föhrenwald in Niederösterreich aus
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Ein Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) soll durch Munitionsteile einer stillgelegten Fabrik ausgelöst worden sein.

Dichter Rauch steigt bei einem Waldbrand auf, Menschen beobachten das Geschehen hinter Absperrband.
ABD0099_20260805 - ST. EGYDEN AM STEINFELD - ÖSTERREICH: ++ HANDOUT ++ Bei einem Brand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist die Feuerwehr am Mittwoch, 05. August 2026 im Großeinsatz gestanden. Eine Rauchsäule war von weitem zu sehen. - FOTO: APA/JÄGER - ++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND ++ © APA/JÄGER

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Diese Ursache wurde "mit sehr großer Wahrscheinlichkeit" ermittelt, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Freitag auf Anfrage. Der in den Teilen enthaltene Phosphor soll sich in der Hitze selbst entzündet haben. Der Brand hatte sich am Mittwoch auf rund 100 Hektar ausgedehnt. Der Feuerwehreinsatz lief am Freitag weiter.

Der Brand war am Mittwochnachmittag ausgebrochen, in den Abendstunden konnte er unter Kontrolle gebracht werden. Mehr als 550 Feuerwehrmitglieder mit Dutzenden Fahrzeugen und mehrere Hubschrauber standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Am Freitag waren die Helfer nach

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