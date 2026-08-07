Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: Das war die Ursache
Ein Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) soll durch Munitionsteile einer stillgelegten Fabrik ausgelöst worden sein.
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Diese Ursache wurde "mit sehr großer Wahrscheinlichkeit" ermittelt, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Freitag auf Anfrage. Der in den Teilen enthaltene Phosphor soll sich in der Hitze selbst entzündet haben. Der Brand hatte sich am Mittwoch auf rund 100 Hektar ausgedehnt. Der Feuerwehreinsatz lief am Freitag weiter.
Der Brand war am Mittwochnachmittag ausgebrochen, in den Abendstunden konnte er unter Kontrolle gebracht werden. Mehr als 550 Feuerwehrmitglieder mit Dutzenden Fahrzeugen und mehrere Hubschrauber standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Am Freitag waren die Helfer nach
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