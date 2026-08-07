Mühlviertel
81-Jähriger bei Kollision mit Linienbus getötet
Ein neunjähriges Mädchen, das im Bus gesessen war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt, berichtete die Polizei. Die anderen fünf Passagiere und der Chauffeur blieben unverletzt.
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Der Pensionist wollte von einem Güterweg auf die B 126 (Leonfeldener Straße) einbiegen und stieß dabei mit dem auf der Bundesstraße geradeausfahrenden Bus zusammen.
Sein Auto wurde mehrere Meter mitgeschleift und in einen Straßengraben geschleudert. Der 81-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr schnitt ihn aus dem Wrack. Das Notarztteam konnte aber nichts mehr für ihn tun, er starb noch an der Unfallstelle.
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