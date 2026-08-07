81-Jähriger bei Kollision mit Linienbus getötet

Ein 81-jähriger Autolenker ist am Donnerstag bei der Kollision mit einem Linienbus in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) getötet worden.

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Ein neunjähriges Mädchen, das im Bus gesessen war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt, berichtete die Polizei. Die anderen fünf Passagiere und der Chauffeur blieben unverletzt.

Der Pensionist wollte von einem Güterweg auf die B 126 (Leonfeldener Straße) einbiegen und stieß dabei mit dem auf der Bundesstraße geradeausfahrenden Bus zusammen.

© FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER

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Sein Auto wurde mehrere Meter mitgeschleift und in einen Straßengraben geschleudert. Der 81-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr schnitt ihn aus dem Wrack. Das Notarztteam konnte aber nichts mehr für ihn tun, er starb noch an der Unfallstelle.