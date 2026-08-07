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Mühlviertel

81-Jähriger bei Kollision mit Linienbus getötet

Unfallstelle mit Einsatzfahrzeugen, Feuerwehr, Rettungskräften und zwei Reisebussen an einer Kreuzung.
© FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER
Ein 81-jähriger Autolenker ist am Donnerstag bei der Kollision mit einem Linienbus in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) getötet worden.
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Ein neunjähriges Mädchen, das im Bus gesessen war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt, berichtete die Polizei. Die anderen fünf Passagiere und der Chauffeur blieben unverletzt.

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Der Pensionist wollte von einem Güterweg auf die B 126 (Leonfeldener Straße) einbiegen und stieß dabei mit dem auf der Bundesstraße geradeausfahrenden Bus zusammen.

Ein beschädigter Reisebus, Feuerwehrleute räumen Trümmer nach einem Unfall auf der Straße weg.
© FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER
Verunfalltes Auto mit eingeschlagener Frontscheibe, Feuerwehrleute und Bus im Hintergrund.
© FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER

Sein Auto wurde mehrere Meter mitgeschleift und in einen Straßengraben geschleudert. Der 81-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr schnitt ihn aus dem Wrack. Das Notarztteam konnte aber nichts mehr für ihn tun, er starb noch an der Unfallstelle.

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