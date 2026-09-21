Naturereignis
Vollmond zeigt sich im September mit Saturn am Himmel
Schon der letzte Vollmond am 28. August war ein echter Höhepunkt für Astronomie-Fans: Im August gab es eine partielle Mondfinsternis. Leider war bei uns nicht sehr viel davon zu sehen, wenn sie begann erst um 4.34 Uhr und erreichte ihre maximale Verdunkelung gegen 6.12 Uhr - da setzte bereits der Sonnenaufgang ein.
Herbstmond mit Saturn
Als nächstes steht der Herbst- oder Erntemond an. So nennt man den September-Vollmond, da er der Tag- und Nachtgleiche am nächsten ist. Er ist oft besonders hell und wirkt außergewöhnlich groß. Den Bauern hat das früher geholfen, weil sie dank des Mondscheins bis spät in die Nacht arbeiten und die Ernte einfahren konnten.
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Saturn und Vollmond gemeinsam am Himmel
Dieses Jahr fällt der Herbstmond auf den 26. September. Er wird die ganze Nacht zu sehen sein - und einen spektakulären Begleiter haben: Der Ringplanet Saturn folgt ihm dicht. Das sorgt für ein ganz besonderes Schauspiel am Himmel, denn auch der Saturn wird - vorausgesetzt, es gibt keine Wolken - die ganze Nacht zu sehen sein.
Zwar leuchtet der Herbstmond besonders hell, doch der Saturn ist so leuchtstark, dass er trotzdem mit freiem Auge als auffällig heller "Stern" mit einem goldenen Strahlen zu erkennen sein wird. Wer auch die Ringe des Planeten bestaunen möchte, muss aber zumindest zum Fernglas, besser zu einem Teleskop, greifen.
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