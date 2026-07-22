Jäger schoss auf Reh - und verfehlte Frau knapp

Die Frau befand sich im Garten ihres Hauses in Salzburg, als ein Projektil nur knapp an ihr vorbeiflog und auf der Terrasse landete.

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Sbg. Der Jagdvorfall hat sich am 15. Juni in Altenmarkt im Pongau ereignet. Das Projektil lag laut Polizei "nur unweit der Frau". - Die polizeilichen Ermittlungen gegen den Beschuldigten laufen noch", bestätigt ein Sprecher den Bericht der Salzburger Nachrichten.

Beweissicherung und Spurenauswertung seien noch im Gange, zudem seien Befragungen und Vernehmungen noch offen. Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft übermittelt, die die dann weitere Vorgehensweise prüft.

Waffenverbot über Waidmann verhängt

Die Polizei hat nach Bekanntwerden des Vorfalls jedenfalls sofort ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Waidmann ausgesprochen. Dies sei mittlerweile auch von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft bestätigt worden. Parallel zu den strafrechtlichen Ermittlungen führe die Bezirkshauptmannschaft ein jagd- und waffenrechtliches Verfahren, das betreffe auch die Jagdkarte des Beschuldigten. Und die Jägerschaft prüfe den Vorfall, der sich bei der Rehwildbejagung in einem Revier der Bundesforste ereignet hat, ebenfalls.

Fraglich sei überdies, ob der Jäger so nahe an einem Wohngebäude überhaupt hätte jagen dürfen.