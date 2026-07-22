Wegen Lärm: Kampf mit Hantel und Schuhlöffel

Zu einem skurillen und für einen Beteiligten auch schmerzhaften Streit samt Spitalsaufenthalt kam es in einem Wohnhaus in Favoriten.

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Wien. Und das ist Dienstagabend um 21.20 Uher laut Polizei passiert: Ein 61-jähriger Mieter fühlte sich durch Lärm aus der darüberliegenden Wohnung seines 55-jährigen Nachbarn (beide Österreicher) genervt und gestört. Mit einer etwa 1,25 Kilogramm schweren Hantelscheibe begab er sich einen Stock höher zu dessen Wohnungstür, um ihn noch im Stiegenhaus zur Rede zu stellen. Dabei entwickelte sich ein Streit, der rasch in eine körperliche Auseinandersetzung mündete.

Im Zuge des eskalierenden Handgemenges soll der Jüngere mit einem Schuhlöffel auf den 61 Jährigen eingeschlagen und ihn am Unterarm (leicht) verletzt haben. Der Mann mit dem Bodybuilder-Equipment soll daraufhin die Hantelscheibe nach seinem Kontrahenten geworfen und ihn am Kopf getroffen haben. Der 55-Jährige erlitt dabei eine blutende Platzwunde. Er wurde von der alarmierten Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht.

Polizisten der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse nahmen den Hantelwerfer wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vorläufig fest. Der 55-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.