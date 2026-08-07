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Experte warnt

Nächste Woche wird das Wetter komplett anders

Bewässerungsanlagen sprühen Wasser auf ein Feld am Stadtrand von Wien bei sonnigem Wetter.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Nach der Erfrischung steigen die Temperaturen in Österreich rasch wieder an. ORF-Meteorologe Marcus Wadsak kündigt eine neuerliche heiße Wetterphase an.
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Nach den kräftigen Gewittern und der spürbaren Abkühlung am Freitag bietet auch der Samstag noch eine gute Gelegenheit, Wohnungen und Häuser gründlich durchzulüften. Lange hält die Verschnaufpause allerdings nicht an, denn schon ab Sonntag steigen die Temperaturen laut ORF-Meteorologe Marcus Wadsak wieder deutlich.

"Heute und morgen Erfrischung und gute Möglichkeit kräftig durchzulüften. Ab Sonntag steigt die Temperatur wieder an, die nächste Woche wird neuerlich heiß und bleibt heiß – inklusive Mariä Himmelfahrt nächsten Samstag", schreibt Wadsak in einem Facebook-Beitrag.

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Höchstwerte um oder über dreißig Grad

Der veröffentlichte Temperaturtrend des Experten zeigt eine rasche Rückkehr der Sommerhitze. Bereits am Sonntag werden vielerorts wieder Höchstwerte um oder über 30 Grad erwartet. Zu Beginn der neuen Woche dürften sich die Temperaturen verbreitet zwischen 30 und 33 Grad einpendeln.

Die heiße Phase bleibt länger erhalten

Nach Wadsaks Prognose dürfte die heiße Wetterphase nicht nur wenige Tage dauern, sondern rund um Mariä Himmelfahrt am 15. August erhalten bleiben. Erst gegen Ende des Prognosezeitraums könnten die Werte langsam wieder etwas nachgeben – aus derzeitiger Sicht von weit über 30 auf rund 25 Grad.

Rekordhitze und zahlreiche Gewitter verzeichnet

Nach der jüngsten Rekordhitze mit Temperaturen von über 40 Grad und zahlreichen Gewittern deutet sich bereits die nächste längere Phase mit hochsommerlichem Wetter an. Ob diese ähnlich extrem ausfällt wie die vergangene Hitzewelle, lässt sich derzeit noch nicht sicher abschätzen. Sommerfans dürfen sich aber auf viele weitere heiße Tage einstellen.

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