Verkehrschaos
Lkw-Unfall führt zu riesigem Stau auf der Autobahn
Am Freitagabend ist es auf der Südautobahn (A2) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Laut ÖAMTC bleibt auf der Strecke von Wien Richtung Graz zwischen dem Rastplatz Laßnitzhöhe Nord und dem Knoten Graz-Ost der linke Fahrstreifen bis um etwa 21:50 Uhr gesperrt. Die Experten appellieren an die Lenker: 'Bitte fahren Sie in diesem Bereich vorsichtig.'
Lkw durchbricht die Mittelleitschiene
Ein Lkw durchbrach am frühen Abend zwischen der Anschlussstelle Graz-Ost und der Abfahrt Laßnitzhöhe aus bisher ungeklärter Ursache die Mittelleitschiene. Durch das beschädigte Fahrzeug sowie die erforderlichen Einsatz- und Sicherungsmaßnahmen bildete sich auf der A2 innerhalb kurzer Zeit ein riesiger Stau über mehrere Kilometer. Wie es exakt zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar.
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Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle
Zu möglichen Verletzten oder zum genauen Ausmaß des Sachschadens lagen vorerst keine näheren Informationen vor. Autofahrer mussten sich am Freitagabend auf erhebliche Verzögerungen und lange Wartezeiten einstellen, während Einsatzkräfte vor Ort den Bereich absicherten und die beschädigte Leitschiene überprüften.
Behinderungen durch langwierige Aufräumarbeiten
Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dürften den Verkehr noch einige Zeit beeinträchtigen. Verkehrsteilnehmer wurden angehalten, den betroffenen Bereich nach Möglichkeit großräumig zu umfahren beziehungsweise zusätzliche Fahrzeit einzuplanen.
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