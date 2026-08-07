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Um 150 Euro

Skigebiet Kreischberg verkauft mehr als 200 alte Liftsessel

Viele demontierte Sessellift-Sitze stehen nummeriert auf einem Parkplatz am Kreischberg.
© Kreischberg/KK
Das Angebot lockt Interessenten aus dem In- und Ausland nach Murau. Die alten Liftsessel sind begehrt.
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Kreischberg. Am Kreischberg können Wintersportfans derzeit ein besonderes Stück Skigeschichte erwerben. Der Zweiersessellift auf den Rosenkranz aus dem Jahr 1994 wird durch eine moderne Achtersesselbahn ersetzt. Deshalb werden insgesamt 220 alte Liftsessel für jeweils 150 Euro verkauft.

Interessenten kommen von überall

Das Angebot lockt Interessenten aus dem In- und Ausland nach Murau. Ein Käufer aus den Niederlanden legte rund 1.200 Kilometer zurück, um gleich sechs Sessel abzuholen. Ein weiterer Interessent reiste 660 Kilometer aus Bayern an. Viele Käufer verbinden persönliche Erinnerungen mit dem Rosenkranz-Lift und wollen die Sessel als Souvenir oder Gartenmöbel verwenden. Skicross-Läuferin Katrin Ofner möchte aus ihrem Exemplar beispielsweise eine Schaukel bauen. Ein Paar aus St. Lambrecht verbindet mit dem Lift sein erstes gemeinsames Date und stellt den Sessel als Erinnerung in den Garten.

Neue Achtersesselbahn wird gebaut

Mit der neuen Achtersesselbahn wird die Fahrt auf den Rosenkranz deutlich schneller. Statt bisher rund zwölf Minuten soll die Strecke künftig in vier Minuten bewältigt werden. Die Anlage kann bis zu 4.000 Personen pro Stunde befördern. Für den neuen Lift investiert der Kreischberg zwischen 18 und 20 Millionen Euro.

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