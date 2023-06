Motorradfahrer (54) stirbt bei Horror-Crash in Tirol

Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Imst bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Der Mann stürzte auf regennasser Straße in einer Rechtskurve und rutschte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Dabei zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Reanimationsversuche blieben erfolglos, informierte die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.00 Uhr auf der Hahntennjochstraße in Fahrtrichtung Imst. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, die Hahntennjochstraße war bis 18.30 Uhr komplett gesperrt.