Steiermark
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Freibäder sind voll

Hitze sorgt für Rekord-Badetage in der Steiermark

Viele Menschen schwimmen im Freibad, während ein Junge ins Wasser springt.
© Holding Graz/KK
Um den hohen Temperaturen und der Hitze zu entkommen, suchen viele Steirerinnen und Steirer Abkühlung in den Freibädern.
OE24 auf Google bevorzugen

Steiermark. Die anhaltende Hitzewelle sorgt in der Steiermark für einen regelrechten Ansturm auf die Freibäder. Besonders gefragt war am Freitagabend das "Mondschein-Schwimmen" im Freibad Fürstenfeld. Zwischen 1.000 und 1.500 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, bei sommerlichen Temperaturen bis in die Nacht zu baden. Selbst um 22 Uhr zeigte das Thermometer noch rund 28 Grad. Gäste reisten dafür sogar aus Wien an und schwärmten von der besonderen Atmosphäre.

Weitere Ausgabe ist geplant

Freibadleiter Andreas Rindler zeigte sich mit der Premiere äußerst zufrieden. Die Stimmung sei ausgezeichnet gewesen, weshalb bereits für den kommenden Freitag eine weitere Ausgabe des "Mondschein-Schwimmens" geplant ist – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Auch im Süden der Steiermark herrscht Hochbetrieb. Das Flussbad an der Steinernen Wehr bei Leibnitz verzeichnet ebenfalls außergewöhnlich viele Badegäste. Betreiberin Chrissi Pratter-Kastenhuber spricht gegenüber dem ORF von einem möglichen Rekordsommer.

Auch interessant

Neues Buch enthüllt pikante Details zum Beckham-Streit

400.000 Besucher waren beim 81. Villacher Kirchtag dabei

Feuer in Wohnung: Mehrere Bewohner evakuiert

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

22-jähriger Biker prallt gegen Leitplanke und stirbt

Steiermark sichert Wasserversorgung im Süden

Hitze wird in Pflegeheimen zur Herausforderung

Energiesparende KI nach Vorbild des Gehirns

Starkes Beben am Semmering

Biker brettert mit über 200 km/h an Zivilpolizei vorbei

Rote Warnstufe: Hagelgewitter zieht über Österreich

Narzissenfest: Absage von der Absage

Heidenbauer-Mitarbeiter am Arbeitsmarkt gefragt

Hitze sorgt für Rekord-Badetage in der Steiermark