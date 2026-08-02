Hitze sorgt für Rekord-Badetage in der Steiermark

Um den hohen Temperaturen und der Hitze zu entkommen, suchen viele Steirerinnen und Steirer Abkühlung in den Freibädern.

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Steiermark. Die anhaltende Hitzewelle sorgt in der Steiermark für einen regelrechten Ansturm auf die Freibäder. Besonders gefragt war am Freitagabend das "Mondschein-Schwimmen" im Freibad Fürstenfeld. Zwischen 1.000 und 1.500 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, bei sommerlichen Temperaturen bis in die Nacht zu baden. Selbst um 22 Uhr zeigte das Thermometer noch rund 28 Grad. Gäste reisten dafür sogar aus Wien an und schwärmten von der besonderen Atmosphäre.

Weitere Ausgabe ist geplant

Freibadleiter Andreas Rindler zeigte sich mit der Premiere äußerst zufrieden. Die Stimmung sei ausgezeichnet gewesen, weshalb bereits für den kommenden Freitag eine weitere Ausgabe des "Mondschein-Schwimmens" geplant ist – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Auch im Süden der Steiermark herrscht Hochbetrieb. Das Flussbad an der Steinernen Wehr bei Leibnitz verzeichnet ebenfalls außergewöhnlich viele Badegäste. Betreiberin Chrissi Pratter-Kastenhuber spricht gegenüber dem ORF von einem möglichen Rekordsommer.