Kärnten
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Positive Bilanz

400.000 Besucher waren beim 81. Villacher Kirchtag dabei

Blick von der Bühne auf ein fröhliches Volksfest beim Villacher Kirchtag mit vielen Besuchern bei Nacht.
© Villacher Kirchtag/KK
Highlight war auch heuer wieder der große Trachtenumzug mit knapp 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
OE24 auf Google bevorzugen

Villach. Mit dem Familienkirchtag geht am Sonntag der 81. Villacher Kirchtag zu Ende. Nach Angaben der Organisatoren besuchten mehr als 400.000 Menschen Österreichs größtes Brauchtumsfest. Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser sprach von einem "wunderbaren und fulminanten Kirchtag" und verwies auf die große Begeisterung der Besucherinnen und Besucher. Höhepunkte der Woche waren unter anderem der Slowenientag, die Modeschau, der Blaulichtkirchtag sowie das erstmals ausgetragene Ruderduell zwischen Villach und Klagenfurt.

Den größten Andrang gab es beim traditionellen Trachtenumzug mit rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Alpen-Adria-Raum. Für zusätzlichen Andrang sorgte auch das Kirchtagsbier: Bereits in den ersten vier Tagen wurden rund 90.000 Liter ausgeschenkt.

Positive Bilanz der Polizei

Auch die Polizei zog eine positive Bilanz. Laut Stadtpolizeikommandant Erich Londer habe sich das umfangreiche Sicherheitskonzept bewährt. Die starke Polizeipräsenz und die gute Zusammenarbeit mit den Gastronomen hätten zu weniger Sachbeschädigungen, Diebstählen und anderen Zwischenfällen geführt. Erstmals kam eine Sicherheitszentrale mit Vertretern von Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz und Behörden sowie einem Kamerasystem mit 26 Kameras zum Einsatz.

Salzburger (25) soll verprügelt worden sein

Ganz ohne Vorfälle verlief das Fest jedoch nicht. Zwei bislang unbekannte Männer sollen einen 25-jährigen Salzburger nach einem Streit mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann wurde verletzt ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Auch interessant

Feuer in Wohnung: Mehrere Bewohner evakuiert

Europa im Ceuta-Schock: Asylstreit eskaliert erneut

Kurioses Video: ÖFB-Legionär bei Lyon vorgestellt

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Das sagt Österreich

400.000 Besucher waren beim 81. Villacher Kirchtag dabei

720.000 Euro gegen Hitze in Seniorenheimen

Nicht der Fuchs: 24 Henderl aus Stall gestohlen

Erste Dior-Show ohne John Galliano

Villacher Kirchtag: Songwünsche per App zum DJ-Pult schicken

Laut und sexy: Rio feiert munter weiter

Rosneft und Gazprom wollen über 12 Mrd. Euro in Arktis investieren

Villacher Kirchtag schlägt wegen Hitzewelle Alarm

Nawalny: Mysteriöser Tumult kurz vor seinem Tod