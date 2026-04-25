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Wiener (55) schoss von seinem Balkon auf Tauben
© Apa

Ein Tier getötet

Wiener (55) schoss von seinem Balkon auf Tauben

25.04.26, 11:38
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Ein 55-Jähriger ist am Freitagmorgen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus beobachtet worden, wie er vom Balkon aus mehrfach auf Tauben geschossen haben soll.

Der Zeuge verständigte die Polizei, die aufgrund der Lage mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA zum in der Mariahilfer Straße gelegenen Tatort anrückte. Der Verdächtige wollte zu diesem Zeitpunkt gerade seine Wohnung verlassen. In dieser wurden eine Langwaffe und Munition sichergestellt, der Schütze erhielt eine Anzeige.

Im Taubennetz wurde im weiteren Verlauf auch ein durch die Schüsse getötetes Tier gefunden. Gegen den Verdächtigen besteht bereits ein aufrechtes Waffenverbot, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag.

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