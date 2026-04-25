Grüner Zweikampf in Tirol entschieden

Die grüne Basis hat entschieden: Gebi Mair wird bei der Tiroler Landtagswahl im Jahr 2027 Spitzenkandidat und gleichzeitig Landessprecher.

63 Prozent der rund 460 wahlberechtigten Mitglieder stimmten für den amtierenden Landessprecher und Klubobmann, 37 Prozent für Ex-Nationalrat Hermann Weratschnig. Nach einer Online-Abstimmung wurde das Ergebnis bei der 56. Landesversammlung unter Anwesenheit von 90 Parteimitgliedern in Schwaz verkündet.

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Die Wahlbeteiligung lag bei 73 Prozent. Im Vorfeld hatten die Kandidaten in einer kurzen Rede in der Veranstaltungsstätte "SZentrum" die Möglichkeit gehabt, sich zu präsentieren. Öffentliche Stellungnahmen waren im Vorfeld nämlich ausgeblieben, nur bei internen Veranstaltungen konnten sich die grünen Mitglieder ein Bild von Mair und Weratschnig machen. Klubobmann Mair appellierte unabhängig vom Wahlergebnis an den Zusammenhalt der "grünen Familie". Als Weratschnig seine Kandidatur verkündet hatte, habe er "ein bisschen damit gehadert" und sich gefragt: "Muss das jetzt echt sein." Doch Demokratie soll man "leben und spüren" und Mair bedankte sich bei Weratschnig, dass er "diese Wahl ermöglicht" hat.

Weratschnig wiederum versuchte, die grünen Mitglieder mit "Bodenständigkeit" von sich zu überzeugen. "Wir müssen im Alltag der Menschen vorhanden sein" und "in der Mitte der Gesellschaft stärker" sein. Dieses "Gespür" müsse bei der Landtagswahl weitergegeben werden, man dürfe die Menschen auch nicht "überfordern" und sollte "ohne Überheblichkeit" über den "Tellerrand hinausschauen". Der ehemalige Nationalratsabgeordnete wollte die Grünen als "wählbare Alternative für schwarz/blau" positionieren. "Es geht nicht darum zu dämonisieren, sondern sich selbst zu positionieren", meinte er in seiner Heimatstadt Schwaz.

Kandidatur Weratschnigs als Überraschung

Eigentlich war der 42-jährige Mair, der seit 2008 im Landtag sitzt, bis vor Kurzem nicht davon ausgegangen, bei der Landesversammlung Konkurrenz zu erhalten. Der 50-jährige Schwazer Gemeinderat Weratschnig gab schließlich erst zum Ende der Bewerbungsfrist bekannt, sich der Wahl zu stellen. Damit traten zwei grüne Langzeit-Politiker gegeneinander an. Mair erreichte bei der letzten Landessprecher-Wahl lediglich 67,6 Prozent, bei der Wahl zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2022 erreichte er im Duo mit der Landtagsabgeordneten Petra Wohlfahrtstätter 56 Prozent.

Zadić: Tiroler Landtagswahl "extrem wichtig"

Die stellvertretende Bundessprecherin und Ex-Justizministerin Alma Zadić war indes als Vertreterin der Bundespartei angereist. Die Landtagswahlen in Tirol und Oberösterreich im Jahr 2027 bezeichnete sie - nach einer relativ langen, wahlfreien Zeit - als "extrem wichtig für Österreich und uns Grüne". Als Grund nannte sie das Erstarken von rechten Parteien, FPÖ-Chef Herbert Kickl sitze schließlich "siegessicher im Parlament". Die Grünen seien "die einzigen, die sich gegen die FPÖ stellen."

In der aktuellen ÖVP/SPÖ/NEOS-Bundesregierung spüre man zudem, "dass die Grünen fehlen". "Man zwingt uns wieder zurück in die fossile Abhängigkeit", meinte sie. Man habe außerdem das Gefühl, dass die ÖVP in einer "Alleinregierung" sei, von SPÖ und NEOS spüre man wenig: "Bei den Ärmsten und in der Mitte wird gekürzt".

Spitzenkandidat und Landessprecher in Personalunion

Erstmals kam bei der Landesversammlung eine im Vorjahr beschlossene Statutenänderung zur Anwendung: Der Spitzenkandidat wird gleichzeitig Landessprecher sein. Die nächste Landessprecherwahl findet dann planmäßig in drei Jahren statt, wobei nicht zwingend erneut ein Spitzenkandidat gewählt werden muss. Keine Neuerung für die Tiroler Grünen ist indes die Online-Wahl. Bereits bei der Spitzenkandidatenwahl für die Landtagswahl 2022 sowie bei der Listenerstellung für die Nationalratswahl 2024 setzte die Partei auf diese Art der Stimmabgabe. Damit soll eine höhere Wahlbeteiligung erreicht werden.

Bei der Wahl zur Spitzenkandidatur im Jahr 2022 war noch ein Duo gewählt worden. Mair trat damals mit Wohlfahrtstätter gegen die damalige Soziallandesrätin Gabriele Fischer und den Landtagsabgeordneten Georg Kaltschmid an. Bei der Landtagswahl selbst verlor man schließlich 1,47 Prozentpunkte und fuhr ein Ergebnis von 9,20 Prozent ein. Dies bedeutete gleichzeitig den Wechsel von der Regierungs- auf die Oppositionsbank. Zuvor hatten die Grünen neun Jahre lang mit der ÖVP regiert.