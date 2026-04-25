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SPÖ-Kärnten
© APA/WOLFGANG JANNACH

"Kärnten Konferenz"

SPÖ startet in Gemeinderatswahlkampf

25.04.26, 11:01
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226 Delegierte und 120 Gastdelegierte in St. Veit an der Glan

St. Veit an der Glan. Unter regem Andrang hat am Samstagvormittag die "Kärnten Konferenz", ein kleiner Parteitag der SPÖ Kärnten, in der Blumenhalle St. Veit an der Glan begonnen. Landesgeschäftsführer David Pototschnig begrüßte 226 Delegierte und 120 Gastdelegierte. Zu Mittag soll Daniel Fellner seine erste Rede als Landeshauptmann vor seinen Parteigenossen halten, außerdem wird die Werbelinie für die Kärntner Gemeinderatswahl präsentiert, die Ende Februar 2027 über die Bühne gehen soll.

Unter den Gästen waren unter anderem der steirische SPÖ-Vorsitzende Max Lercher und Staatssekretärin Michaela Schmidt - ein Interview mit ihr ist auch als einer der Programmpunkte angeführt. Bei den Grußworten stand aber zuerst Fellner selbst im Mittelpunkt: Sowohl St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer als auch der Bezirksparteivorsitzende Günter Leikam bescheinigten ihm Sachlichkeit, Ehrlichkeit und Geradlinigkeit. Leikam appellierte auch an seine Parteifreunde: "Wenn wir geeint auftreten, sind wir unschlagbar."

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