5.000 Hüte & geheime Botschaften: Buckingham Palace zeigt Queen Elizabeths Fashion-Welt

Sie war mehr als nur Monarchin – sie war eine Modebotschafterin mit klarer Botschaft: Queen Elizabeth II verstand es wie keine andere, Kleidung als Statement einzusetzen. Jetzt widmet ihr der Buckingham Palace eine spektakuläre Ausstellung: „Queen Elizabeth II: Her Life in Style“.

Am 21. April 2026 wäre Queen Elizabeth II 100 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres 100. Geburtstags wird erstmals die größte Sammlung ihrer Garderobe gezeigt – von Kindheitskleidern bis zu ikonischen Staatsroben. Ein royaler Fashion-Moment, den man so noch nie gesehen hat.

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Von der kleinen Prinzessin zur Stil-Ikone

Schon früh war klar: Diese Frau wird Stilgeschichte schreiben. Ein Highlight der Ausstellung ist ihr silbernes Brautjungfernkleid von 1934, das sie als Kind trug – eines der ältesten erhaltenen Stücke.

Ab den 40ern begann ihre legendäre Zusammenarbeit mit Designer Norman Hartnell. Er entwarf nicht nur ihr Hochzeitskleid 1947, sondern auch das opulente Krönungskleid 1953 – beide Looks sind bis heute ikonisch.

Links: Das Hochzeitskleid von Prinzessin Elizabeth, Norman Hartnell, 1947. Rechts: Das Krönungskleid der Queen, Norman Hartnell, 1953. © Royal Collection Enterprises Limited

Farbe als Markenzeichen

Ihr berühmtes Motto: „Man muss mich sehen, um an mich zu glauben.“

Und genau das setzte sie farbenfroh um. Ob knalliges Pink, Zitronengelb oder Signalgrün – die Queen wollte sichtbar sein. Gerade bei großen Auftritten wurde Farbe zu ihrem stärksten Stilmittel.

Mode war für sie auch Diplomatie: Beim Staatsbesuch in Irland 2011 trug sie ein Kleid mit tausenden gestickten Kleeblättern – eine subtile Hommage an das Gastgeberland.

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Geheime Botschaften & ikonische Accessoires

Die Queen liebte Details mit Bedeutung. Bei der Hochzeit ihrer Schwester setzte sie auf einen Hut mit drei Rosen – eine mögliche Anspielung auf „Margaret Rose“.

Und dann wären da noch ihre legendären Hüte: über 5.000 Stück soll sie im Laufe ihres Lebens getragen haben. Sie waren nicht nur stylisch, sondern auch praktisch – damit man sie immer sofort erkennen konnte.

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Country Chic

Abseits des Palasts zeigte sich die Queen überraschend bodenständig: Tweed, Kilt, Kopftuch – ihr Country-Look wurde weltberühmt und inspirierte sogar Designerinnen wie Miuccia Prada.

Fazit

Diese Ausstellung zeigt eindrucksvoll: Die Queen war nie „nur“ gut angezogen – sie erzählte mit jedem Outfit eine Geschichte.

„Her Life in Style“ ist nicht nur eine Mode-Retrospektive, sondern ein Blick auf eine Frau, die Mode als Sprache nutzte – leise, elegant und immer mit Wirkung. Wer in London ist, sollte sich dieses royale Fashion-Highlight nicht entgehen lassen.