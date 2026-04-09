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Die Hochzeitskleid-Trends der Bridal Fashion Week 2026 sind alles andere als langweilig!
© Getty Images

Schluss mit schlicht

Die Hochzeitskleid-Trends der Bridal Fashion Week 2026 sind alles andere als langweilig!

09.04.26, 11:55
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Bei der Bridal Fashion Week in New York zeigt sich dieses Jahr ein deutlicher Trend: Hochzeitskleider dürfen wieder auffällig, opulent und extravagant sein. Schluss mit schlicht, her mit Glitzer, Glamour und Rüschen! Wir verraten die Top-Trends der großen Designer.

New York steht aktuell ganz im Zeichen der Liebe: Bei der Bridal Fashion Week präsentieren internationale Top-Designer ihre Brautmode für Frühjahr 2027. Couture-Designer wie Mira Zwillinger, Vera Wang und Nicole + Felicia zeigen eindrucksvoll, wohin die Reise geht – und die Botschaft ist klar: Der Minimalismus der letzten Jahre verabschiedet sich.

Die Hochzeitskleid-Trends der Bridal Fashion Week 2026 sind alles andere als langweilig!
© Getty Images

Mehr ist mehr!

Clean, reduziert und schlicht war gestern. Stattdessen erleben wir ein fulminantes Comeback von opulenten Silhouetten, dramatischen Details und luxuriösen Stoffen. Große Röcke, ausladende Schleppen und aufwendig gearbeitete Designs dominieren die Laufstege und lassen moderne Märchen wahr werden.

Die 3 auffälligsten Trends für Hochzeitskleider

1. Auffällige Spitze & Transparenz

Spitze feiert ein spektakuläres Revival – allerdings neu interpretiert. Statt zarter Zurückhaltung setzen Designer auf auffällige, teils großflächige Spitzenmuster, die bewusst in Szene gesetzt werden. Besonders spannend: der Mix mit transparenten Elementen, die für eine sinnliche und gleichzeitig elegante Wirkung sorgen.

2. Glitzer, Perlen & funkelnde Details

Es darf wieder glitzern! Ob durch aufwendig eingearbeitete Perlen, funkelnde Stickereien oder schimmernde Stoffe – die neuen Kollektionen bringen Glamour auf ein neues Level. Besonders beliebt: Glitzer-Elemente, die subtil in Spitze integriert sind und so bei jeder Bewegung schimmern.

3. Florale Applikationen & Blütenmotive

Blumen sind ein Dauerbrenner – doch 2027 zeigen sie sich größer und auffälliger denn je. Dreidimensionale Blütenapplikationen, florale Stickereien und romantische Muster verleihen den Kleidern eine verspielte, fast märchenhafte Note.

Fazit:

Die Bridal Fashion Week in New York markiert einen klaren Wendepunkt: Brautmode wird wieder dramatischer und luxuriöser. Wer 2027 heiratet, darf sich auf große Auftritte und unvergessliche Looks freuen – ganz nach dem Motto: Mehr ist mehr.

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