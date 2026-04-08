Blow-out statt Natürlichkeit: Pamela Anderson überrascht mit DIESER neuen Frisur

Ob No Make-up, neuer Schnitt oder jetzt dieses glamouröse Blow-out: Pamela Anderson zeigt, dass Veränderung nicht laut sein muss, um aufzufallen.
Wenn es um Re-Branding auf Celebrity-Level geht, dann spielt Pamela Anderson aktuell ganz vorne mit. Vom No-Make-up-Look über neue Haarfarben bis hin zum sanften Pagenschnitt - Anderson zeigt seit einiger Zeit, wie man sich neu erfindet, ohne sich selbst zu verlieren. Und jetzt? Kommt der nächste Look, der sofort auffällt
Pamela Andersons neuer Look: Modern, aber soft
Bei den Fashion Trust U.S. Awards 2026 zeigte sich Pamela Anderson mit einer neuen Frisur, die direkt ins Auge fällt:
- platinblondes Haar
- ein weiches, voluminöses Blow-out Styling
- deutlich moderner, aber trotzdem elegant
Hinter dem Look steckt ein moderner Shag-Schnitt. Der Haarschnitt zeichnet sich aus durch: stufige Längen, viel Bewegung und leicht fransige Spitzen. Wie die 58-Jährige zeigt, wirkt die Frisur nie "zu geschniegelt", sondern immer ein bisschen mühelos, aber trotzdem glamourös.
Der komplette Look? Pure 80s Miami Energie
Nicht nur die Haare, auch das Outfit hat geliefert: Ein pastellfarbenes Kleid in Flieder und Silber, das sofort an das Miami der 80er erinnert – irgendwo zwischen Retro-Glam und moderner Eleganz. Auf dem Event präsentierte Anderson Designerin Tory Burch und fand dabei ziemlich starke Worte:
Sie bezeichnete sie als „kreativ, mutig und inspirierend“ und als echte Fürsprecherin für Frauen. Und wer sich erinnert: Bereits bei der Met Gala trug Pamela Anderson ein Kleid von Tory Burch – und fühlte sich darin, wie sie selbst sagt, „wie eine Kriegerin“.
Pamela Anderson bleibt unberechenbar - im besten Sinne
Ob No Make-up, neuer Schnitt oder jetzt dieses glamouröse Blow-out: Pamela Anderson zeigt, dass Veränderung nicht laut sein muss, um aufzufallen.