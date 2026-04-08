Blow-out statt Natürlichkeit: Pamela Anderson überrascht mit DIESER neuen Frisur

Ob No Make-up, neuer Schnitt oder jetzt dieses glamouröse Blow-out: Pamela Anderson zeigt, dass Veränderung nicht laut sein muss, um aufzufallen.

Wenn es um Re-Branding auf Celebrity-Level geht, dann spielt Pamela Anderson aktuell ganz vorne mit. Vom No-Make-up-Look über neue Haarfarben bis hin zum sanften Pagenschnitt - Anderson zeigt seit einiger Zeit, wie man sich neu erfindet, ohne sich selbst zu verlieren. Und jetzt? Kommt der nächste Look, der sofort auffällt

Pamela Andersons neuer Look: Modern, aber soft

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Bei den Fashion Trust U.S. Awards 2026 zeigte sich Pamela Anderson mit einer neuen Frisur, die direkt ins Auge fällt:

platinblondes Haar

ein weiches, voluminöses Blow-out Styling

deutlich moderner, aber trotzdem elegant

Hinter dem Look steckt ein moderner Shag-Schnitt. Der Haarschnitt zeichnet sich aus durch: stufige Längen, viel Bewegung und leicht fransige Spitzen. Wie die 58-Jährige zeigt, wirkt die Frisur nie "zu geschniegelt", sondern immer ein bisschen mühelos, aber trotzdem glamourös.

Der komplette Look? Pure 80s Miami Energie

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Nicht nur die Haare, auch das Outfit hat geliefert: Ein pastellfarbenes Kleid in Flieder und Silber, das sofort an das Miami der 80er erinnert – irgendwo zwischen Retro-Glam und moderner Eleganz. Auf dem Event präsentierte Anderson Designerin Tory Burch und fand dabei ziemlich starke Worte:

Sie bezeichnete sie als „kreativ, mutig und inspirierend“ und als echte Fürsprecherin für Frauen. Und wer sich erinnert: Bereits bei der Met Gala trug Pamela Anderson ein Kleid von Tory Burch – und fühlte sich darin, wie sie selbst sagt, „wie eine Kriegerin“.

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Pamela Anderson bleibt unberechenbar - im besten Sinne

Ob No Make-up, neuer Schnitt oder jetzt dieses glamouröse Blow-out: Pamela Anderson zeigt, dass Veränderung nicht laut sein muss, um aufzufallen.