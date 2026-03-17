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Haartrends 2026: Diese Oscar-Frisuren bestimmen den Frühling
© Getty Images

Natürlich!

Haartrends 2026: Diese Oscar-Frisuren bestimmen den Frühling

17.03.26, 13:23
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Natürlich, glänzend und herrlich unkompliziert: Die Oscar-Frisuren 2026 zeigen, wie entspannt Haare diesen Frühling sein dürfen. 

Wenn die Oscars eines zeigen, dann das: Trends beginnen nicht auf TikTok, sie beginnen auf dem Red Carpet. Und heuer ist die Botschaft klarer denn je: Unsere Haare dürfen wieder aussehen wie… Haare. Nach Jahren voller überstyling, perfektionierter Wellen und „kein Haar darf sich bewegen“-Looks geht es 2026 in eine ganz andere Richtung: natürlich, glänzend, effortless. Oder anders gesagt: der Vibe ist weniger „3 Stunden Glam Squad“ und mehr „ich bin einfach so aufgewacht - nur besser“. 

Lässige Wellen: Der „Ich hab nichts gemacht“-Look

Die wohl größte Überraschung (und gleichzeitig Erleichterung): Haare müssen nicht mehr perfekt sitzen. Stars wie Nicole Kidman, Heidi Klum und Barbie Ferreira setzen auf weiche, lässige Wellen, die fast so aussehen, als hätte man sie morgens einmal durchgebürstet und das war es. 

Haartrends 2026: Diese Oscar-Frisuren bestimmen den Frühling
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Das Motto: weniger „Red Carpet Hair“, mehr „cool without trying“. 

Glanz ist alles

Wenn es einen Beauty-Fokus diesen Frühling gibt, dann ist es Glanz. Viel Glanz. Emma Stone, Demi Moore und Priyanka Chopra Jonas zeigen: Die Haare fallen ganz natürlich, aber wirken dabei super gepflegt und spiegeln das Licht fast schon wie ein Filter. Kein kompliziertes Styling, keine überladenen Looks. Der Trick liegt im Finish: gesund, shiny, luxuriös.

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Oder anders gesagt: Ihre Haare sollen aussehen, als hätten sie ihre eigene Beleuchtung. 

Wilde Locken: Mehr ist mehr

Für alle mit Naturlocken gibt es gute Nachrichten: Verstecken war gestern. Odessa A'zion bringt die volle Lockenpower auf den roten Teppich. Die Haare fallen ins Gesicht, werden nicht streng zurückgesteckt und haben vor allem eines: Bewegung und Sprungkraft.

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Der Look wirkt wild, selbstbewusst und komplett ungezähmt , genau das macht ihn so spannend. 2026 gilt: Je natürlicher die Struktur, desto besser. 

Sleek, aber bitte modern

Ganz ohne Sleek geht es natürlich nicht, aber auch dieser Look bekommt ein Update. Jessie Buckley zeigt mit ihrem sleek zurückgekämmten Bob, wie modern Minimalismus aussehen kann: Fokus aufs Gesicht, klare Linien, kein Schnickschnack.

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Auch Elle Fanning setzt auf einen cleanen Sleek-Look, etwa mit einem kleinen Bun. Ähnlich minimalistisch: der klassische Sleek-Dutt, der fast schon etwas Skulpturales hat.

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Der Unterschied zu früher? Weniger streng, mehr effortless Coolness. 

Weniger Aufwand, mehr Wirkung

Die Oscar-Frisuren 2026 zeigen ganz deutlich: Perfektion ist out, Natürlichkeit ist in.

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