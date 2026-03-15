Oscars 2026: Die absoluten Wow-Looks am roten Teppich

Wenn sich Hollywoods Elite zur 98. Verleihung der Academy Awards versammelt, sind alle Augen auf den roten Teppich gerichtet. Auch in diesem Jahr lieferten uns die A-Promis wieder ein wahres Fashion-Feuerwerk. Wir werfen einen Blick auf die spektakulärsten Looks der Nacht.

Es ist der Moment, auf den wir das ganze Jahr gewartet haben! Für die Megastars ist die Award-Saison ein regelrechter Marathon: Ein endloser Kreislauf aus Blitzlichtgewitter und atemberaubenden Haute-Couture-Roben. Doch selbst dann heben sich die Prominenten ihre elegantesten und extravagantesten Looks meist für das große Finale auf: den roten Teppich der Oscars. Und auch dieses Jahr war keine Ausnahme.

Diese Red Carpet Looks rauben uns den Atem

Während einige Hollywood-Größen dem klassischen Dresscode treu bleiben und in zeitlos-eleganten Abendkleidern sowie traditionellen Smokings über den Teppich schweben, nutzen andere die glamouröseste Nacht des Films, um mit gewagten Looks für Aufsehen zu sorgen.

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Old Hollywood Glamour

Der Vibe der 98. Academy Awards? Klassischer Old-Hollywood-Glamour gepaart mit einem modernen Twist. Von romantischen Silhouetten bis hin zu exzentrischen Haute-Couture-Roben ließen die Stars keine Modeträume unerfüllt. Elle Fanning verzauberte in einer atemberaubenden, weißen Givenchy-Kreation, die herrliche Bridal-Vibes versprühte. Die Extraportion Drama brachten dagegen Demi Moore, die in einer extravaganten Feder-Robe von Gucci für Aufregung sorgte, und Teyana Taylor, die in einem spektakulären Feder-Traum von Chanel alle Blicke auf sich zog.

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Einen wunderschönen Kontrast dazu boten zarte Pastelltöne, die dieses Jahr den Red Carpet dominierten, perfekt in Szene gesetzt von Stars wie Chase Infiniti, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow und Mia Goth.

Unvergessliche Fashion-Momente

Doch was wären die Oscars ohne echten Glanz und Glamour? Für einen absoluten Hingucker sorgte Emma Stone: Ihr fließendes, silbernes Kleid schmiegte sich so an ihren Körper, als wäre es ihr buchstäblich auf den Leib gegossen worden. Mit ihr um die Wette strahlte Kate Hudson, die in ihrer glitzernden, mintgrünen Robe von Giorgio Armani Privé einen unvergesslichen Auftritt hinlegte. Neben Fan-Liebling Timothée Chalamet, der mit seiner ganz eigenen Interpretation des Herrenanzugs glänzte, gehörten sie definitiv zu den modischen Gewinnern der Nacht.

Oscars 2026: Die schönsten Looks am roten Teppich

Die Oscars 2026 werden uns nicht nur wegen der goldenen Statuen, sondern vor allem wegen dieser unvergesslichen Fashion-Momente noch lange im Gedächtnis bleiben. Hier kommen die schönsten Looks des Abends.

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Ein Abend voller Wow-Momente!