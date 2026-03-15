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Oscars 2026: Die absoluten Wow-Looks am roten Teppich
© Getty Images

Best Dressed

Oscars 2026: Die absoluten Wow-Looks am roten Teppich

Von
15.03.26, 22:50
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Wenn sich Hollywoods Elite zur 98. Verleihung der Academy Awards versammelt, sind alle Augen auf den roten Teppich gerichtet. Auch in diesem Jahr lieferten uns die A-Promis wieder ein wahres Fashion-Feuerwerk. Wir werfen einen Blick auf die spektakulärsten Looks der Nacht. 

Es ist der Moment, auf den wir das ganze Jahr gewartet haben! Für die Megastars ist die Award-Saison ein regelrechter Marathon: Ein endloser Kreislauf aus Blitzlichtgewitter und atemberaubenden Haute-Couture-Roben. Doch selbst dann heben sich die Prominenten ihre elegantesten und extravagantesten Looks meist für das große Finale auf: den roten Teppich der Oscars. Und auch dieses Jahr war keine Ausnahme.

Diese Red Carpet Looks rauben uns den Atem 

Während einige Hollywood-Größen dem klassischen Dresscode treu bleiben und in zeitlos-eleganten Abendkleidern sowie traditionellen Smokings über den Teppich schweben, nutzen andere die glamouröseste Nacht des Films, um mit gewagten Looks für Aufsehen zu sorgen. 

Oscars 2026: Die absoluten Wow-Looks am roten Teppich
© Getty Images

Old Hollywood Glamour

Der Vibe der 98. Academy Awards? Klassischer Old-Hollywood-Glamour gepaart mit einem modernen Twist. Von romantischen Silhouetten bis hin zu exzentrischen Haute-Couture-Roben ließen die Stars keine Modeträume unerfüllt. Elle Fanning verzauberte in einer atemberaubenden, weißen Givenchy-Kreation, die herrliche Bridal-Vibes versprühte. Die Extraportion Drama brachten dagegen Demi Moore, die in einer extravaganten Feder-Robe von Gucci für Aufregung sorgte, und Teyana Taylor, die in einem spektakulären Feder-Traum von Chanel alle Blicke auf sich zog.

Oscars 2026: Die absoluten Wow-Looks am roten Teppich
© Getty Images

Einen wunderschönen Kontrast dazu boten zarte Pastelltöne, die dieses Jahr den Red Carpet dominierten, perfekt in Szene gesetzt von Stars wie Chase Infiniti, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow und Mia Goth. 

Unvergessliche Fashion-Momente 

Doch was wären die Oscars ohne echten Glanz und Glamour? Für einen absoluten Hingucker sorgte Emma Stone: Ihr fließendes, silbernes Kleid schmiegte sich so an ihren Körper, als wäre es ihr buchstäblich auf den Leib gegossen worden. Mit ihr um die Wette strahlte Kate Hudson, die in ihrer glitzernden, mintgrünen Robe von Giorgio Armani Privé einen unvergesslichen Auftritt hinlegte. Neben Fan-Liebling Timothée Chalamet, der mit seiner ganz eigenen Interpretation des Herrenanzugs glänzte, gehörten sie definitiv zu den modischen Gewinnern der Nacht. 

Oscars 2026: Die schönsten Looks am roten Teppich 

Die Oscars 2026 werden uns nicht nur wegen der goldenen Statuen, sondern vor allem wegen dieser unvergesslichen Fashion-Momente noch lange im Gedächtnis bleiben. Hier kommen die schönsten Looks des Abends.

Oscars 2026: Die besten Looks der 98. Academy Awards

  • Goldie Hawn 1/31
    Emma Stone in Louis Vuitton
  • Goldie Hawn 2/31
    Nicole Kidman in Chanel
  • Goldie Hawn 3/31
    Anne Hathaway in Valentino
  • Goldie Hawn 4/31
    Demi Moore in Gucci
  • Goldie Hawn 5/31
    Teyana Taylor in Chanel
  • Goldie Hawn 6/31
    Barbie Ferreira in GapStudio
  • Goldie Hawn 7/31
    Renate Reinsve in Louis Vuitton
  • Goldie Hawn 8/31
    Ariana Greenblatt in Vintage Dior
  • Goldie Hawn 9/31
    Felicity Jones in Prada
  • Goldie Hawn 10/31
    Heidi Klum in Chrome Hearts
  • Goldie Hawn 11/31
    Chase Infiniti in Louis Vuitton
  • Goldie Hawn 12/31
    Rose Byrne in Dior
  • Goldie Hawn 13/31
    Bruna Marquezine in Gucci
  • Goldie Hawn 14/31
    Mckenna Grace in Vera Wang
  • Goldie Hawn 15/31
    Bella Thorne in Gucci
  • Goldie Hawn 16/31
    Odessa A'zion in Valentino
  • Goldie Hawn 17/31
    Zoe Saldaña in Saint Laurent
  • Goldie Hawn 18/31
    Jessie Buckley in Chanel
  • Goldie Hawn 19/31
    Elle Fanning in Givenchy
  • Goldie Hawn 20/31
    Damson Idris in Prada
  • Goldie Hawn 21/31
    Fran Drescher in Ami Paris
  • Goldie Hawn 22/31
    Kate Hudson in Giorgio Armani Privé
  • Goldie Hawn 23/31
    Mia Goth in Dior
  • Goldie Hawn 24/31
    Pedro Pascal in Chanel
  • Goldie Hawn 25/31
    Gwyneth Patrow
  • Goldie Hawn 26/31
    Timothée Chalamet in Givenchy
  • Goldie Hawn 27/31
    Kirsten Dunst in Celine
  • Goldie Hawn 28/31
    Jacob Elordi in Bottega Veneta
  • Goldie Hawn 29/31
    Anna Wintour
  • Goldie Hawn 30/31
    Danielle Brooks
  • Goldie Hawn 31/31
    Goldie Hawn

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