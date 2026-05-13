Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 13.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Ein guter Tag, um dem Miteinander nachhaltig den Rücken zu stärken.

Ein guter Tag, um dem Miteinander nachhaltig den Rücken zu stärken. Beruf: Setzen Sie sich für Ihre Ideen ein, argumentieren Sie aber geduldiger!

Setzen Sie sich für Ihre Ideen ein, argumentieren Sie aber geduldiger! Fitness: Auch wenn Sie vor Energie sprühen, sollten Sie überlegter vorgehen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Auch wenn Sie sich für vernünftig halten, sollten Sie flexibler sein.

Auch wenn Sie sich für vernünftig halten, sollten Sie flexibler sein. Beruf: Seien Sie bereit, über neue Möglichkeiten und Perspektiven zu reden!

Seien Sie bereit, über neue Möglichkeiten und Perspektiven zu reden! Fitness: Etwas flotter und aufgeschlossener! Mehr Sport täte Ihnen auch gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Initiative ist willkommen. Unternehmungslust lässt die Liebe aufblühen.

Initiative ist willkommen. Unternehmungslust lässt die Liebe aufblühen. Beruf: Teamwork ist das Erfolgsrezept. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran!

Teamwork ist das Erfolgsrezept. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran! Fitness: Konzentration stärken! Sie sollten sich längeres Nachdenken erlauben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Es könnte wieder zu Spannungen kommen. Lieber einen Schritt zurück!

Es könnte wieder zu Spannungen kommen. Lieber einen Schritt zurück! Beruf: Denken Sie einfach wirtschaftlich und willigen Sie diplomatisch ein!

Denken Sie einfach wirtschaftlich und willigen Sie diplomatisch ein! Fitness: Kopf und Magen sind heute anfällig. Nicht aufregen, nur entspannen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Bekommt die Liebe wieder Auftrieb? Dann stärken Sie den Zusammenhalt!

Bekommt die Liebe wieder Auftrieb? Dann stärken Sie den Zusammenhalt! Beruf: Planen Sie vernünftig, statt mit neuen Initiativen Risiken einzugehen!

Planen Sie vernünftig, statt mit neuen Initiativen Risiken einzugehen! Fitness: Der Mond bringt einen Energieschub. Gehen Sie nur sehr überlegt vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Gibt man sich allzu angriffslustig? Reagieren Sie ruhig und gelassen!

Gibt man sich allzu angriffslustig? Reagieren Sie ruhig und gelassen! Beruf: Sie haben sicher starke Argumente. Taktieren Sie trotzdem geduldiger!

Sie haben sicher starke Argumente. Taktieren Sie trotzdem geduldiger! Fitness: Flexibilität ist wichtig, um schnell und richtig reagieren zu können!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Fühlen Sie sich provoziert? Cool und clever bleiben, nicht streiten!

Fühlen Sie sich provoziert? Cool und clever bleiben, nicht streiten! Beruf: Hartes Verhandlungsklima? Geduld, Sie sitzen auf dem längeren Ast!

Hartes Verhandlungsklima? Geduld, Sie sitzen auf dem längeren Ast! Fitness: Entspannen Sie sich erst einmal, um den Stress in Schach zu halten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Mehr Temperament, mehr Feuer, solange Sie nicht auf Abwege geraten!

Mehr Temperament, mehr Feuer, solange Sie nicht auf Abwege geraten! Beruf: Jetzt ja nicht zu kämpferisch, hören Sie auf die Stimme der Vernunft!

Jetzt ja nicht zu kämpferisch, hören Sie auf die Stimme der Vernunft! Fitness: Offensiver Einsatz braucht auch Entspannung. Rechtzeitig abschalten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Auch wenn die Leidenschaft lodert, muss man vernünftig reden können.

Auch wenn die Leidenschaft lodert, muss man vernünftig reden können. Beruf: Nicht wieder zu euphorisch! Ein wenig realistischer und vorsichtiger!

Nicht wieder zu euphorisch! Ein wenig realistischer und vorsichtiger! Fitness: Sportlicher Ausgleich ist wichtig, um Energie vernünftig zu dosieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Reagieren Sie auf Temperamentsausbrüche möglichst cool und vernünftig!

Reagieren Sie auf Temperamentsausbrüche möglichst cool und vernünftig! Beruf: Es gibt bessere Tag für Ihre Argumente. Gedulden Sie sich noch etwas!

Es gibt bessere Tag für Ihre Argumente. Gedulden Sie sich noch etwas! Fitness: Wenn Sie sich hetzen und aufregen lassen, liegt Kopfweh in der Luft.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lassen Sie einfach mal Ihr Herz sprechen, ganz ohne Wenn und Aber!

Lassen Sie einfach mal Ihr Herz sprechen, ganz ohne Wenn und Aber! Beruf: Bei aller Begeisterung für neue Ideen: Kalkulieren Sie realistisch!

Bei aller Begeisterung für neue Ideen: Kalkulieren Sie realistisch! Fitness: Wohlüberlegt und klug geplant und nicht zu ungestüm durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Aufregungen lohnen sich nicht mehr. Das Blatt wendet sich demnächst.

Aufregungen lohnen sich nicht mehr. Das Blatt wendet sich demnächst. Beruf: Kein Tag für kritische Einwände. Schauen Sie lieber auf Ihre Finanzen!

Kein Tag für kritische Einwände. Schauen Sie lieber auf Ihre Finanzen! Fitness: Konzentration und Tempo vernünftig abstimmen! Einfach cool bleiben!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.