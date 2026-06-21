KW 26
Das sollten Sie in der Woche vom 22. Juni bis 28. Juni laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 22.06. - 28.06.
Montag - 22. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Weiß und Grün unterstützen den heutigen Tag. Viel Treppen steigen, oder längere Spaziergänge machen. Wenn möglich, bis Donnerstag keine Hüftoperationen.
Dienstag - 23. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Aufbauende Gesichtsmaske zieht gut ein. Den Zeigefinger gut massieren und nachmittags viel trinken. Fette Speisen legen sich heute an den Hüften an.
Mittwoch - 24. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Johanniskrautblüten bis Freitag ansetzen. Der zunehmende Mond ist dazu geeignet. Im abnehmenden Mond, wären zu wenig ätherische Öle in den Blüten.
Donnerstag - 25. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Grundsätzlich sind Skorpiontage gute Kräutersammeltage. Aber Achtung: Blasenentzündungsgefahr! Kalte Sitzflächen und kalte Füße vermeiden.
Freitag - 26. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Das ist wieder einmal ein einseitig, energiegeladener Tag. Meditieren hilft meistens am besten, oder fasten. Zehennägel schön machen.
Samstag - 27. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
Massagen wirken heute besonders wohltuend. Dem Bindegewebe zuliebe sollten Milchprodukte nur in Maßen verzehrt werden, da sie Cellulite begünstigen können.
Sonntag - 28. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
Eine aufbauende Gesichtsmaske zieht heute besonders gut ein. Nutzen Sie die Zeit auch, um frische Kirschen und Erdbeeren einzukochen.
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