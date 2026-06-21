Das sollten Sie in der Woche vom 22. Juni bis 28. Juni laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 22.06. - 28.06.

Montag - 22. Juni 2026

Mond nimmt zu

Waage

Weiß und Grün unterstützen den heutigen Tag. Viel Treppen steigen, oder längere Spaziergänge machen. Wenn möglich, bis Donnerstag keine Hüftoperationen.

Dienstag - 23. Juni 2026

Mond nimmt zu

Waage

Aufbauende Gesichtsmaske zieht gut ein. Den Zeigefinger gut massieren und nachmittags viel trinken. Fette Speisen legen sich heute an den Hüften an.

Mittwoch - 24. Juni 2026

Mond nimmt zu

Waage

Johanniskrautblüten bis Freitag ansetzen. Der zunehmende Mond ist dazu geeignet. Im abnehmenden Mond, wären zu wenig ätherische Öle in den Blüten.

Donnerstag - 25. Juni 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Grundsätzlich sind Skorpiontage gute Kräutersammeltage. Aber Achtung: Blasenentzündungsgefahr! Kalte Sitzflächen und kalte Füße vermeiden.

Freitag - 26. Juni 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Das ist wieder einmal ein einseitig, energiegeladener Tag. Meditieren hilft meistens am besten, oder fasten. Zehennägel schön machen.

Samstag - 27. Juni 2026

Mond nimmt zu

Schütze

Massagen wirken heute besonders wohltuend. Dem Bindegewebe zuliebe sollten Milchprodukte nur in Maßen verzehrt werden, da sie Cellulite begünstigen können.

Sonntag - 28. Juni 2026

Mond nimmt zu

Schütze

Eine aufbauende Gesichtsmaske zieht heute besonders gut ein. Nutzen Sie die Zeit auch, um frische Kirschen und Erdbeeren einzukochen.