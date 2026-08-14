Astro-Woche
15.8. – 21.8.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
GR
von Gerda Rogers
Ihr MADONNA-Horoskop (15.8. – 21.8.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Venus, Mars und Saturn markieren eine kritische Phase. Bewahren Sie Ruhe, nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken und für bereinigende Aussprachen!
- Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag und achten Sie auf eine gesündere Lebensweise. Mehr Energie ab Dienstag.
- Beruf: Auch wenn Sie gute Ideen haben, sollten Sie sehr geduldig und kompromissbereit verhandeln.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse Ihres Gegenübers ist gut, aber drängen Sie sich nicht auf! Es reicht, freundlich, charmant und aufmerksam zu sein.
- Gesundheit: Muten Sie Ihren Nerven nicht zu viel zu! Auf Ihre Work-Life-Balance zu achten, ist am wichtigsten.
- Beruf: Skeptisch gegenüber neuen Ideen und Plänen? Seien Sie konstruktiv, aber rechnen Sie nach!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Sie dürfen sich ruhig ein wenig fürsorglicher und familiärer geben, dann kommen Sie noch besser an. Seien Sie vor allem bereit, mehr Nähe zuzulassen.
- Gesundheit: Es täte Ihnen gut, ein bisschen zu entschleunigen und sich Zeit zum Chillen und Sinnieren zu nehmen.
- Beruf: Je mehr Teamgeist Sie an den Tag legen, desto besser läuft es auch in finanzieller Hinsicht.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Bezähmen Sie Ihre Ungeduld! Ihr Gegenüber zu bedrängen, weckt nur Widerstand. Wenn Sie zu viel Druck machen, könnten Sie demnächst das Nachsehen haben.
- Gesundheit: Mars und Saturn kündigen große Stressbelastung an. Seien Sie vorsichtig und schalten Sie mal zurück!
- Beruf: Sie sollten für Ihre Finanzen einen Plan B haben. Sparkurs fahren und kooperativ bleiben!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Packen Sie Ihren Charme und Ihren Familiensinn aus, dann kommen Sie sicher gut an. Man weiß auch Ihre Kreativität und Ihre Großzügigkeit zu schätzen.
- Gesundheit: Mental sind Sie in Bestform. Venus tut Ihrer Attraktivität gut. Etwas mehr Muße für die Lebensfreude!
- Beruf: Nehmen Sie sich mehr Zeit, um andere von Ihren Ideen zu überzeugen! Details sind wichtig.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Unter der Waage-Venus ist der faire Ausgleich zwischen den eigenen Wünschen und jenen des Partners ebenso wichtig wie ein möglichst harmonisches Klima.
- Gesundheit: Verausgaben Sie sich bis Mittwoch nicht zu sehr, Donnerstag und Freitag könnten sehr fordernd werden!
- Beruf: Stimmen Sie sich geduldiger mit anderen ab! Gute Kompromisse bereiten den Weg zum Erfolg.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Schauen Sie sich die Erwartungen Ihres Gegenübers genau an, bevor es Ihnen zu viel wird! Genießen Sie Sympathien, aber reden Sie rechtzeitig Klartext!
- Gesundheit: Nehmen Sie sich bis Montag mehr Zeit für sich selbst! Gehen Sie mit Ihren Kräften sehr behutsam um!
- Beruf: Auch wenn Sie auf Unterstützung zählen können, sollten Sie finanziell vorsichtiger werden.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Seien Sie geduldiger mit Ihren Ambitionen! Man möchte sich nicht bedrängt fühlen. Es könnte auch Missverständnisse geben. Lassen Sie sich noch Zeit!
- Gesundheit: Physisch sind Sie bestens in Form. Trotzdem langsamer, um Ihre Nerven nicht wieder zu überfordern!
- Beruf: Konflikte liegen in der Luft. Mehr Kompromissbereitschaft täte auch Ihren Finanzen besser.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Am besten fahren Sie, wenn Sie sich bis Donnerstag gedulden. Da genießen Sie ganz besondere Sympathie und finden bestimmt auch die richtigen Worte.
- Gesundheit: Tun Sie viel für Ihre Schönheit, um Ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Mehr Ruhe täte Ihnen auch gut.
- Beruf: Merkur verhilft Ihnen zu den richtigen Ideen und Argumenten. Genauigkeit ist aber wichtig.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Auch bewährte Beziehungen könnten in eine kritische Phase kommen. Vernunft ist jetzt umso wichtiger. Nehmen Sie sich lieber mal an der eigenen Nase!
- Gesundheit: Schalten Sie endlich ein paar Gänge zurück, bevor Sie sich überfordern! Es geht auch mal langsamer.
- Beruf: Halten Sie sich an Vorgaben, statt sich streitlustig zu geben! Auch Ihren Finanzen zuliebe.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Sie sind sicher sehr begehrt, aber vielleicht auch mit Erwartungen überfordert. Also nicht zu voreilig! Klären Sie erst für sich, was Ihnen gut täte!
- Gesundheit: Sie könnten Ihre Kräfte überschätzen. Lieber etwas weniger, auch um Ihre Nerven zu schonen!
- Beruf: Einfach auf Teamwork zu setzen, ohne zu diskutieren, ist jetzt das sicherste Erfolgsrezept.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Lust auf eine Liebesoffensive? Passen Sie auf, dass Sie mit Ihren Gefühlen Ihr Gegenüber nicht überfordern! Ein bisschen cooler kommen Sie besser an.
- Gesundheit: Nutzen Sie Ihre neue Power vor allem am Dienstag und Mittwoch! Ab Donnerstag aber etwas kürzertreten!
- Beruf: Bedrängen Sie andere nicht mit Ihren Vorstellungen! Geduldige Abstimmung ist unerlässlich.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90
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