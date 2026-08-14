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15.8. – 21.8.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

GR
von
Kreis mit Tierkreiszeichen und Vollmond in der Mitte vor blauem Sternenhimmel.
© Getty Images
Ihr MADONNA-Horoskop (15.8. – 21.8.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Venus, Mars und Saturn markieren eine kritische Phase. Bewahren Sie Ruhe, nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken und für bereinigende Aussprachen!
  • Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag und achten Sie auf eine gesündere Lebensweise. Mehr Energie ab Dienstag.
  • Beruf: Auch wenn Sie gute Ideen haben, sollten Sie sehr geduldig und kompromissbereit verhandeln.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse Ihres Gegenübers ist gut, aber drängen Sie sich nicht auf! Es reicht, freundlich, charmant und aufmerksam zu sein.
  • Gesundheit: Muten Sie Ihren Nerven nicht zu viel zu! Auf Ihre Work-Life-Balance zu achten, ist am wichtigsten.
  • Beruf: Skeptisch gegenüber neuen Ideen und Plänen? Seien Sie konstruktiv, aber rechnen Sie nach!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Sie dürfen sich ruhig ein wenig fürsorglicher und familiärer geben, dann kommen Sie noch besser an. Seien Sie vor allem bereit, mehr Nähe zuzulassen.
  • Gesundheit: Es täte Ihnen gut, ein bisschen zu entschleunigen und sich Zeit zum Chillen und Sinnieren zu nehmen.
  • Beruf: Je mehr Teamgeist Sie an den Tag legen, desto besser läuft es auch in finanzieller Hinsicht.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Bezähmen Sie Ihre Ungeduld! Ihr Gegenüber zu bedrängen, weckt nur Widerstand. Wenn Sie zu viel Druck machen, könnten Sie demnächst das Nachsehen haben.
  • Gesundheit: Mars und Saturn kündigen große Stressbelastung an. Seien Sie vorsichtig und schalten Sie mal zurück!
  • Beruf: Sie sollten für Ihre Finanzen einen Plan B haben. Sparkurs fahren und kooperativ bleiben!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Packen Sie Ihren Charme und Ihren Familiensinn aus, dann kommen Sie sicher gut an. Man weiß auch Ihre Kreativität und Ihre Großzügigkeit zu schätzen.
  • Gesundheit: Mental sind Sie in Bestform. Venus tut Ihrer Attraktivität gut. Etwas mehr Muße für die Lebensfreude!
  • Beruf: Nehmen Sie sich mehr Zeit, um andere von Ihren Ideen zu überzeugen! Details sind wichtig.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Unter der Waage-Venus ist der faire Ausgleich zwischen den eigenen Wünschen und jenen des Partners ebenso wichtig wie ein möglichst harmonisches Klima.
  • Gesundheit: Verausgaben Sie sich bis Mittwoch nicht zu sehr, Donnerstag und Freitag könnten sehr fordernd werden!
  • Beruf: Stimmen Sie sich geduldiger mit anderen ab! Gute Kompromisse bereiten den Weg zum Erfolg.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Schauen Sie sich die Erwartungen Ihres Gegenübers genau an, bevor es Ihnen zu viel wird! Genießen Sie Sympathien, aber reden Sie rechtzeitig Klartext!
  • Gesundheit: Nehmen Sie sich bis Montag mehr Zeit für sich selbst! Gehen Sie mit Ihren Kräften sehr behutsam um!
  • Beruf: Auch wenn Sie auf Unterstützung zählen können, sollten Sie finanziell vorsichtiger werden.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Seien Sie geduldiger mit Ihren Ambitionen! Man möchte sich nicht bedrängt fühlen. Es könnte auch Missverständnisse geben. Lassen Sie sich noch Zeit!
  • Gesundheit: Physisch sind Sie bestens in Form. Trotzdem langsamer, um Ihre Nerven nicht wieder zu überfordern!
  • Beruf: Konflikte liegen in der Luft. Mehr Kompromissbereitschaft täte auch Ihren Finanzen besser.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Am besten fahren Sie, wenn Sie sich bis Donnerstag gedulden. Da genießen Sie ganz besondere Sympathie und finden bestimmt auch die richtigen Worte.
  • Gesundheit: Tun Sie viel für Ihre Schönheit, um Ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Mehr Ruhe täte Ihnen auch gut.
  • Beruf: Merkur verhilft Ihnen zu den richtigen Ideen und Argumenten. Genauigkeit ist aber wichtig.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Auch bewährte Beziehungen könnten in eine kritische Phase kommen. Vernunft ist jetzt umso wichtiger. Nehmen Sie sich lieber mal an der eigenen Nase!
  • Gesundheit: Schalten Sie endlich ein paar Gänge zurück, bevor Sie sich überfordern! Es geht auch mal langsamer.
  • Beruf: Halten Sie sich an Vorgaben, statt sich streitlustig zu geben! Auch Ihren Finanzen zuliebe.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Sie sind sicher sehr begehrt, aber vielleicht auch mit Erwartungen überfordert. Also nicht zu voreilig! Klären Sie erst für sich, was Ihnen gut täte!
  • Gesundheit: Sie könnten Ihre Kräfte überschätzen. Lieber etwas weniger, auch um Ihre Nerven zu schonen!
  • Beruf: Einfach auf Teamwork zu setzen, ohne zu diskutieren, ist jetzt das sicherste Erfolgsrezept.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Lust auf eine Liebesoffensive? Passen Sie auf, dass Sie mit Ihren Gefühlen Ihr Gegenüber nicht überfordern! Ein bisschen cooler kommen Sie besser an.
  • Gesundheit: Nutzen Sie Ihre neue Power vor allem am Dienstag und Mittwoch! Ab Donnerstag aber etwas kürzertreten!
  • Beruf: Bedrängen Sie andere nicht mit Ihren Vorstellungen! Geduldige Abstimmung ist unerlässlich.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

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