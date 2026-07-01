Unwetter-Front beendet die Mega-Hitze

Die Hitzewelle geht am Mittwoch in ganz Österreich zu Ende.

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Eine Kaltfront zieht im Tagesverlauf über Österreich und sorgt für kräftige Regenschauer, teils heftige Gewitter sowie einen markanten Temperaturrückgang. Lokal besteht Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und stürmische Windböen.

Für ganz Österreich gilt eine Wetter-Warnung © Geosphere Austria

Während sich der Westen bereits am Vormittag deutlich abkühlt, hält der Hochsommer im Osten und Süden zunächst noch einmal an. Dort scheint anfangs verbreitet die Sonne, ehe sich ab Mittag zunehmend Quellwolken bilden. In der Folge breiten sich Gewitter auf alle Landesteile aus und können regional kräftig ausfallen.

Heftige Gewitter

Besonders in Vorarlberg, Nordtirol, Salzburg und Oberösterreich ziehen schon in den Morgenstunden Regenschauer und Gewitter durch. Die Höchstwerte liegen dort nur noch zwischen 18 und 26 Grad. Ganz anders präsentiert sich das Wetter zunächst im Osten und Süden: Hier werden noch einmal 30 bis 36 Grad erreicht, bevor auch dort am Nachmittag die Gewitter eintreffen.

Mit der Front frischt zudem der Wind auf und weht vielerorts lebhaft aus West bis Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen reichen je nach Region von kühlen 20 Grad im Westen bis zu heißen 36 Grad im Osten.

Auch am Abend bleibt das Wetter unbeständig. Vor allem von Salzburg ostwärts regnet und gewittert es verbreitet, stellenweise auch intensiv. In der Nacht beruhigt sich die Lage zwar allmählich, einzelne Schauer sind vor allem entlang der Alpennordseite aber weiterhin möglich. Gleichzeitig strömt spürbar kühlere Luft ins Land. Die Temperaturen gehen bis Donnerstagfrüh auf 10 bis 20 Grad zurück und sorgen nach den Rekordwerten der vergangenen Tage für eine deutliche Verschnaufpause.