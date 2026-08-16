Europas größtes Weinfest ist zurück

Wein, Kulinarik und gelebte Tradition stehen ab Ende August wieder im Fokus, wenn der "Weinherbst Niederösterreich" mit einem abwechslungsreichen Programm in seine 31. Auflage startet.

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Bereits zum 31. Mal geht von Ende August bis Ende November 2026 mit dem "Weinherbst Niederösterreich" die größte weintouristische Initiative Europas in Szene. Wie schon im Vorjahr werden Tausende Gäste aus dem In- und Ausland erwartet, berichtet der NÖ Wirtschaftspressedienst. Auch heuer finden in den über 100 niederösterreichischen Weinherbst-Gemeinden entlang der 830 Kilometer langen Weinstraße Hunderte Veranstaltungen statt, die sich mit dem Thema Wein beschäftigen.

Der Weinherbst Niederösterreich geht heuer in seine 31. Auflage. © Niederösterreich Werbung/Ian Ehm

Aus einer kleinen Initiative, die im ersten Weinherbst im Jahr 1996 mit 214 Veranstaltungen begonnen hat, hat sich ein facettenreiches Genussprogramm entwickelt. Heute präsentiert sich der NÖ Weinherbst als eine mehr als 100 Tage dauernde Veranstaltungsreihe, die mit Initiativen rund um den Rebensaft ein breites Publikum anspricht. Als besonderes Erfolgsgeheimnis dieser Event-Serie erweist sich ihr ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Bewahren von Tradition und kontinuierlicher Weiterentwicklung des Angebots.

Vielfältiges Programm

Demgemäß vielfältig fällt auch das Veranstaltungsprogramm in den acht Weinbauregionen und DAC-Gebieten Niederösterreichs aus: Sturmtage, Wein- und Straßenfeste in den Kellergassen, "Hiata"-Angelobungen, Tage der offenen Kellertür, Verkostungen, Picknicks, Teilnahme an der Weinlese, gemütliche Wanderungen, genussvolle Radtouren, Erntedankfeste, Weintaufen, Jungwein-Präsentationen, wissenswerte Weinführungen, Lesungen sowie Kunstausstellungen.

Ein erster Event-Höhepunkt im Rahmen des NÖ Weinherbst 2026 ist vom 27. August bis 27. September die Veranstaltungsreihe "Kostbares Kamptal", bei der Weinbaubetriebe aus der Region zur Degustation ihrer edlen Tropfen einladen. Besonders vielseitig gestalten sich dabei die Weinverkostungen. Beispielsweise bei den "Offenen Kellertüren" am 5. September, zu denen 19 Winzerinnen und Winzer bei freiem Eintritt in ihre Weingüter einladen. Oder am 27. September, wenn im Kaiser-Josef-Park die Langenloiser Weinchampions feierlich prämiert und das Weingut des Jahres gekürt werden.