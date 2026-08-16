44,6 Prozent mehr Einbürgerungen in Niederösterreich

Im ersten Halbjahr 2026 wurden insgesamt 1.871 Einwanderungsbescheide ausgestellt.

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In Niederösterreich ist die Zahl der Einbürgerungen im ersten Halbjahr 2026 weiter stark angestiegen. Mit insgesamt 1.871 Einwanderungsbescheiden wurden um 44,6 Prozent mehr ausgestellt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Diese Daten entnimmt der NÖ Wirtschaftspressedienst einer Erhebung der Statistik Austria. Österreichweit ist die Zahl der Einbürgerungen in den ersten sechs Monaten um 17,4 Prozent auf 13.700 gewachsen.

"Seit Jahresbeginn 2026 sind die Einbürgerungen im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025 um fast ein Fünftel auf 13 700 gestiegen, wobei die Anzahl der eingebürgerten Personen mit Auslandswohnsitz gesunken ist. Den höchsten Zuwachs gab es bei Einbürgerungen von Ehepartner:innen und Kindern, um 55 Prozent auf 3 248. Die meisten Neo-Österreicher:innen wurden aufgrund ihres langjährigen Wohnsitzes in Österreich, nachgewiesenen Deutschkenntnissen und nachhaltiger Integration eingebürgert. Hier stiegen besonders die Einbürgerungen von Personen, die seit mindestens 6 Jahren in Österreich leben, mit einem Plus von 32 Prozent auf 4 829", so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Unter den im ersten Halbjahr 2026 Eingebürgerten, die in Österreich leben (9 750 Personen), waren mehr als die Hälfte (53 Prozent) zuvor Angehörige eines der folgenden 5 Staaten: Syrien (2 319 bzw. 24 %), Türkei (1 058 bzw. 11 %), Afghanistan (968 bzw. 10 %), Iran (433 bzw. 4 %) sowie Bosnien und Herzegowina (407 bzw. 4 %).