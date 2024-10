Ab Jänner 2025 stehen umfassende Umbauarbeiten im Hangar 7 an.

Alles neu im Hangar-7! Ab Jänner 2025 stehen umfassende Umbauarbeiten im Hangar-7 an. Und was bedeutet das für den Betrieb des Gourmettempels?

Shuttle-Service

Laut Medienberichten soll der Bar und Kulinarik-Betrieb weitergehen, trotz der Arbeiten. Allerdings nicht am selben Ort, sondern woanders. Es geht für Gäste des Gourmettempels "Ikarus" hinauf auf die Alm, nämlich auf die Wolfschwang Alm am Untersberg. Mit Shuttles sollen die Gäste hinauf und dann wieder hinunter gebracht werden.





In die Jahre gekommen

Grund für den Umbau ist, dass das Gelände nicht mehr "State of the Art" ist. Es kann einen Umbau und neuen Anstrich gebrauchen: Sowohl in der Küche als auch im Outdoorbereich sind große Neuerungen geplant. Rund drei Monate sind für die Arbeiten veranschlagt.