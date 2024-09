Victoria Swarovski strahlt solo beim "Deutschen Fernsehpreis"

Kristall-Lady ohne ihren Mark Mateschitz am Red Carpet bei der TV-Gala

Es war das Schaulaufen des Who is who der deutschen Schauspiel- & Moderatoren-Stars, als gestern Abend in Köln der „Deutsche Fernsehpreis“ verliehen wurde. Und das mit starker Austro-Prominenz. Allen voran Victoria Swarovski, die im schwarzen Abendkleid am Red Carpet strahlte.

Victoria Swarovski © Getty ×

Das tat sie allerdings solo. Von ihrer Liebe Mark Mateschitz war im großen Blitzlichtgewitter gestern allerdings nichts zu sehen.

Deleila Piasko © Getty ×

Sunnyi Melles © Getty ×

Doris Golpashin und Klaas Heufer-Umlauf © Getty ×

Neben Swarovski waren zahlreiche weitere heimische TV-Lieblinge mit dabei. Darunter Schauspiel-Grande-Dame Sunnyi Melles, „Buhlschaft“ Deleila Piasko und Doris Golpashin, die neben ihrem Klaas Heufer-Umlauf strahlte.