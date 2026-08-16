Vorsicht geboten!
"Avocado-Hand" wird für Ambulanz zum Problem
Die sogenannte "Avocado-Hand" ist vor allem in der Akutambulanz in Krems keine Seltenheit. Ursache ist meist derselbe Fehler: Die Frucht wird in einer Hand gehalten, während mit der anderen versucht wird, den Kern mit einem Messer herauszuhebeln. Rutscht die Klinge ab, trifft sie oft die Hand und sorgt für teils blutige Schnittwunden.
Auch interessant
Die Landesgesundheitsagentur rät daher zur Vorsicht. Avocados sollten zum Halbieren und Schneiden auf ein Brett gelegt werden. Statt mit dem Messer nach dem Kern zu stechen, empfiehlt sich ein Löffel zum Herauslösen. So lassen sich schmerzhafte Verletzungen vermeiden und der gesunde Snack sorgt für Genuss anstatt für einen Besuch im Krankenhaus.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden