Pfandsammler von Schnellzug erfasst: tot

Für den 45-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an Ort und Stelle.

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Wien. Zu dem tragischen Unfall kam es Samstagmittag im 23. Wiener Gemeindebezirk im Bereich des Bahnhofs Liesing.

Polizei ermittelt

Gegen 13.35 Uhr wurde ein 45 Jahre alter Mann, der sich laut Polizei unbefugt im Gleisbereich aufhielt, von einem durchfahrenden Schnellzug erfasst und tödlich verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

© APA/MAX SLOVENCIK

Laut Polizei gaben Zeugen im Zuge erster Erhebungen an, dass der Mann am Bahnhofsgelände augenscheinlich nach Pfandflaschen gesucht und sich zu diesem Zwecke auch in das Gleisbett begeben haben soll. "Die Station wurde durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing vollständig geräumt. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

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Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.