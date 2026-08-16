Unfall-Drama
Pfandsammler von Schnellzug erfasst: tot
Wien. Zu dem tragischen Unfall kam es Samstagmittag im 23. Wiener Gemeindebezirk im Bereich des Bahnhofs Liesing.
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Polizei ermittelt
Gegen 13.35 Uhr wurde ein 45 Jahre alter Mann, der sich laut Polizei unbefugt im Gleisbereich aufhielt, von einem durchfahrenden Schnellzug erfasst und tödlich verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
Laut Polizei gaben Zeugen im Zuge erster Erhebungen an, dass der Mann am Bahnhofsgelände augenscheinlich nach Pfandflaschen gesucht und sich zu diesem Zwecke auch in das Gleisbett begeben haben soll. "Die Station wurde durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing vollständig geräumt. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.
Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
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