Hunderttausende Besucher erfreuten sich am Tag des Sports
Hunderttausende Besucher erfreuten sich am Tag des Sports

21.09.25, 12:41
Der 24. "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz hat am Samstag laut offiziellen Angaben Hunderttausende Sport-Fans angelockt. Bei strahlendem Sonnenschein feierten sie am Samstag gemeinsam mit vielen Spitzensportlern das laut Sportministerium größte Open-Air-Sportfest des Landes. 

"Es ist für Österreich ein sehr wichtiges Event und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der heute gekommen ist", sagte Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser, der ebenfalls ausgezeichnet wurde.

Für Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt ist der Tag des Sports mehr als ein Event. "Er ist ein echtes Highlight für kleine und große Sportfans. Über 80 Sportarten können ausprobiert werden, rund 100 heimische Verbände präsentieren sich", betonte sie. Mehrere Sportler - von Weltcup-Siegerinnen und Siegern bis zu Paralympics-Heldinnen und Helden - wurden für ihre Leistungen geehrt, statt Pokalen wurden wie im Vorjahr Baumpatenschaften verliehen.

Allerdings wurden am Heldenplatz nicht nur Medaillen vergeben, denn es gab auch zahlreiche Showacts mit Cheerleaderinnen und spektakulären Stunts. Außerdem konnten Trendsportarten wie Baseball5, Padel Tennis, Rope Skipping, Calisthenics und die mobile Mini-Skisprungschanze getestet werden.

50.000 Euro für Ehrenamtspreis

Neben den berühmten Namen wurden aber auch diesmal wieder Leute ausgezeichnet, die den Sport in Österreich im Hintergrund vorantreiben. Dieser Ehrenamtspreis ist dotiert mit 50.000 Euro und wird in sieben Kategorien an Funktionärinnen und Funktionäre vergeben.

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt lobte die Ehrenamtlichen ebenfalls: „Der Sport in Österreich ist ohne ehrenamtliches Engagement nicht vorstellbar. Die Vielfalt der Einreichungen zeigt, wie breit und wertvoll die ehrenamtliche Tätigkeit ist.“

„Was uns besonders freut: Heuer konnte die Sportunion in acht von insgesamt 19 Kategorien punkten. Die Auszeichnungen sind ein eindrucksvoller Beweis für das herausragende Engagement unserer Funktionärinnen und Funktionäre", betonte Vizepräsidentin Michaela Huber.

