Bewohnerin gerettet
Mit Tschick eingeschlafen: Wohnung abgebrannt
Vbg. Offenbar eine brennende Zigarette hat am Sonntag kurz nach Mitternacht einen Wohnungsbrand in Bürs (Bezirk Bludenz) in Vorarlberg ausgelöst. Einsatzkräfte brachten die Bewohner des Mehrparteienhauses in Sicherheit. Laut Polizei befand sich der Brandherd im Wohnzimmer einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Die Bewohnerin schilderte, sie sei mit einer Zigarette in der Hand auf der Couch eingeschlafen und durch den Brandmelder geweckt worden. Ein Nachbar brachte sie aus der Wohnung.
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Die Feuerwehr hatte den Brand unter Atemschutz gegen 1.00 Uhr gelöscht. Die Wohnung der Frau im ersten Obergeschoss wurde völlig zerstört. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Die übrigen Bewohner konnten nach Belüftung des Gebäudes vorerst in ihre Wohnungen zurückkehren.
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