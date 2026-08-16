"Drive In!" Auto krachte in Mäcci-Gastgarten in NÖ

Ein 69-jähriger Pkw-Lenker ist am Samstagnachmittag mit seinem Auto in den Gastgarten eines Fast-Food-Lokals in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) in Niederösterreich gekracht.

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Der Mann dürfte beim Ausparken das Gas- und Bremspedal verwechselt haben, bestätigte die Polizei am Sonntag auf APA-Anfrage Medienberichte.

Sowohl der Lenker als auch seine Beifahrerin und ein Gast des Lokals wurden durch geborstenes Glas leicht verletzt.

Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht. Das Auto wurde von der Feuerwehr aus dem Gastgarten geborgen. Weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang laufen.