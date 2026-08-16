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Gas statt Bremse

"Drive In!" Auto krachte in Mäcci-Gastgarten in NÖ

Ein weißes Auto ist in den Außenbereich eines Cafés mit Tischen und Bänken gefahren.
© Facebook
Ein 69-jähriger Pkw-Lenker ist am Samstagnachmittag mit seinem Auto in den Gastgarten eines Fast-Food-Lokals in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) in Niederösterreich gekracht.
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Der Mann dürfte beim Ausparken das Gas- und Bremspedal verwechselt haben, bestätigte die Polizei am Sonntag auf APA-Anfrage Medienberichte.

Sowohl der Lenker als auch seine Beifahrerin und ein Gast des Lokals wurden durch geborstenes Glas leicht verletzt.

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Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht. Das Auto wurde von der Feuerwehr aus dem Gastgarten geborgen. Weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang laufen.

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