Gas statt Bremse
"Drive In!" Auto krachte in Mäcci-Gastgarten in NÖ
Der Mann dürfte beim Ausparken das Gas- und Bremspedal verwechselt haben, bestätigte die Polizei am Sonntag auf APA-Anfrage Medienberichte.
Sowohl der Lenker als auch seine Beifahrerin und ein Gast des Lokals wurden durch geborstenes Glas leicht verletzt.
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Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht. Das Auto wurde von der Feuerwehr aus dem Gastgarten geborgen. Weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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