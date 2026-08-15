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Frau schwer verletzt

Pitbull beißt Joggerin in Oberschenkel

American Staffordshire Terrier
© Getty Images (Symbolbild)
Eine Joggerin wurde auf einem Feldweg von einem Pitbull-Terrier schwer verletzt. Die Hundehalterin ging nach der Attacke einfach weiter.
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Oberösterreich. Eine 47-jährige Frau aus Grieskirchen wurde am Samstagfrüh auf einem Feldweg entlang der Trattnach Opfer einer Hundeattacke. Gegen 7.30 Uhr war sie vom Freibad Grieskirchen in Richtung Unternberg unterwegs, als ihr eine bislang unbekannte Frau mit einem weißen Pitbull-Terrier entgegenkam, der hellbraune Flecken hatte. Der Hund griff die Läuferin ohne Vorwarnung an und biss sie in den linken Oberschenkel, wodurch die Frau schwer verletzt wurde, wie "ORF Oberösterreich" berichtet.

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Besitzerin ging einfach weiter

Laut LPD Oberösterreich zeigte die Hundehalterin nach dem Vorfall keinerlei Reaktion auf die Attacke, sondern ging einfach weiter. Die etwa Mitte 30 Jahre alte Frau mit rot-blonden Haaren ließ die schwer verletzte Läuferin auf dem Weg zurück. Die 47-Jährige schaffte es noch, sich bis zum Freibad zu schleppen, wo eine Passantin auf sie aufmerksam wurde und sie in das Klinikum Grieskirchen brachte.

Polizei bittet um Hinweise

Nach dem Vorfall hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung nun um sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der flüchtigen Hundehalterin. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Frau mit dem weißen Pitbull-Terrier geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Grieskirchen unter 059133/4230 melden.

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