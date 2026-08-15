Großer Wetterumschwung rollt auf das Land zu

Das Wetter in Österreich bringt noch einmal extreme Hitze, bevor eine deutliche Abkühlung ansteht. Neben reichlich Sonnenschein mischen sich bald auch dichte Wolken und kräftige Schauer dazu.

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Am Sonntag steht ein zweigeteiltes Wetterprogramm auf dem Plan. Im Westen und Norden ziehen von Vorarlberg über Tirol bis ins Innviertel schon am Vormittag dichte Wolken durch, lokale Schauer sind bereits möglich. Im Osten und im Süden scheint die Sonne hingegen noch länger ungetrübt, wie die Meteorologen des "ORF" berichten. Am Nachmittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung vor allem über dem Berg- und Hügelland teilweise deutlich an. Manche Gewitter können dabei heftig ausfallen und punktuell große Regenmengen in kurzer Zeit bringen. Abseits der Berge, etwa in Oberösterreich, bleibt es tagsüber vielerorts trocken. Die Höchstwerte reichen von 24 Grad im Außerfern bis zu 37 Grad im Wiener Becken. Auf 2.000 Metern Höhe hat es zwischen 15 und 20 Grad.

Kaltfront bringt markanten Wetterumschwung

Am Montag sorgt eine Kaltfront von Nordwesten her für einen markanten Umschwung, wie der Wetterdienst "GeoSphere Austria" berichtet. Schon in der Früh ist oft mit dichten Wolken und Regen zu rechnen. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt an der Alpennordseite, wo es auch anhaltend regnen kann. Laut "ORF" fallen die Mengen vom Weinviertel bis in die südliche Steiermark hingegen eher gering aus, stellenweise bleibt es hier sogar ganz trocken. Zwischen den kräftigen Regengüssen zeigt sich immer wieder die Sonne. Die Temperaturen gehen merklich zurück und erreichen je nach Sonnenscheindauer 17 bis 29 Grad. Dazu kommt ein lebhafter bis kräftiger Westwind auf.

Kühle Luftmassen und etwas Regen

Am Dienstag gelangen relativ kühle Luftmassen ins Land. Vor allem im Norden und an der Alpennordseite kommt es aus der Nacht heraus noch zu einigen Regenschauern. Im Süden und bald auch ganz im Westen lässt sich hingegen die Sonne blicken. Auch im östlichen Flachland sind zwischen einzelnen Schauern sonnige Auflockerungen möglich. In der zweiten Tageshälfte erreichen die Wolken einer Warmfront von Nordwesten her Teile des Landes, bringen aus derzeitiger Sicht aber nur stellenweise ein wenig Regen. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 18 und 28 Grad, am wärmsten wird es im Rheintal, im Inntal sowie von Kärnten über die südliche Steiermark bis ins Weinviertel.