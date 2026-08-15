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Justiz-Skandal

Geflohener Folter-Sheriff in Syrien verhaftet

Der Angeklagte, anlässlich der Fortsetzung des Folter-Prozesses gegen Vertreter des gestürzten syrischen Assad-Regimes, aufgenommen am Dienstag, 30. Juni 2026 in Wien.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Der in Wien verurteilte syrische Ex-Polizeichef wurde in Syrien festgenommen. Die Richter des OLG Wien sahen keine Fluchtgefahr.
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Syrische Sicherheitskräfte haben den in Wien verurteilten syrischen Ex-Polizeichef Moussab Abou R. am Samstag festgenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete. Das Landesgericht Wien hatte R. im Juli der Folter und weiterer schwerer Straftaten an 21 Zivilisten für schuldig befunden. Trotzdem blieb R. auf freiem Fuß und kehrte im Anschluss an die Urteilsverkündung nach Syrien zurück.

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Laut SANA meldete der syrische Inlandsgeheimdienst am Samstag auf der Nachrichtenplattform die Festnahme des Ex-Polizeichefs. Demnach nahmen Sicherheitskräfte R. im Rahmen einer Operation gegen Personen, die in Terrorismusfälle verwickelt sind, fest. Nun würden rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet.

Während und nach der Gerichtsverhandlung in Wien hatte sich Moussab Abou R. auf freiem Fuß befunden. Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hatte nach der Festnahme und anschließender Verhängung der U-Haft einer Haftbeschwerde Folge gegeben und die vom Landesgericht für Strafsachen angenommene Fluchtgefahr verneint.

Rückkehr nach Syrien

Anschließend verließ Abou R. Österreich und soll am 29. Juli von der Türkei aus nach Syrien eingereist sein, wie "News" mit Verweis auf Informationen eines Privatermittlers berichtete. Demnach kehrte R. in seinen Heimatort im Süden des Landes zurück und wurde als Held willkommen geheißen. Die Familie von R. habe in sozialen Medien verbreitet, ihren "ehrenwerten Sohn" in Empfang zu nehmen, "nachdem Allah ihm die Freilassung aus dem Gefängnis in Österreich gewährt hat".

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