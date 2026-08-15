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Verdächtiger in Haft

Junge Frau (25) in Wiener Park verfolgt und gewürgt

Sonniger Weg mit Parkbänken und viel Grün in einem Wiener Park.
© Getty Images
Eine junge Frau ist Freitagabend in einer Parkanlage in Wien-Liesing von einem Mann, der nur mit einer Short bekleidet war, angegriffen worden.
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Der 39-Jährige verfolgte die 25-Jährige, attackierte sie dann plötzlich von hinten, riss sie zu Boden und würgte sie. Anschließend versuchte er, ihr die Kleidung vom Körper zu reißen. Die 25-Jährige rief laut um Hilfe und schlug mit ihrem Handy gegen die Stirn des Angreifers, weshalb ihr laut Polizei die Flucht gelang.

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Die Wienerin verständigte sofort die Exekutive. Die 25-Jährige erlitt mehrere leichte Verletzungen. Sie wurde durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in eine Polizeiinspektion gebracht. Der 39-Jährige konnte zum Glück von Einsatzkräften des Stadtpolizeikommandos Liesing, der Bereitschaftseinheit Wien und der Polizeidiensthundeeinheit Wien noch im Bereich des Parks festgenommen werden.

Mann zeigte sich aggressiv gegenüber der Polizei

Der Österreicher zeigte sich gegenüber den einschreitenden Polizisten äußerst aggressiv und unkooperativ. Während der Amtshandlung schlug er einem Beamten mit der Faust ins Gesicht und mehrmals gegen die Fensterscheibe eines Streifenwagens.

Der 39-Jährige wurde wegen des Verdachts der versuchten geschlechtlichen Nötigung, des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, der schweren Körperverletzung sowie der versuchten schweren Sachbeschädigung über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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