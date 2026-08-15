Großeinsatz – doch Pole schwamm gemütlich im See

Ein Missverständnis zwischen zwei Freunden hat am Walchsee im Tiroler Bezirk Kufstein für eine große Suchaktion gesorgt. Ein 31-jähriger Mann galt als verschwunden, bis die Situation sich klärte.

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Am Freitag meldete ein Deutscher seinen 31-jährigen polnischen Bekannten gegen 16:20 Uhr in Walchsee als abgängig. Der Mann war zuvor im Bereich eines aufblasbaren Kletterberges im See gewesen und danach nicht mehr gesehen worden.

Großangelegte Suche im See

Die Einsatzkräfte starteten umgehend eine umfassende Suchaktion im und um den Walchsee. Neben der Wasserrettung Kufstein mit zwei Booten und acht Kräften standen die Freiwilligen Feuerwehren Walchsee, Kufstein und Kirchbichl mit acht Fahrzeugen sowie 38 Personen im Einsatz. Zudem wurden ein Polizeihubschrauber mit sechs Tauchern der Berufsfeuerwehr Innsbruck, ein Rettungswagen und drei Polizeistreifen aufgeboten.

Schwimmer kehrte selbstständig zurück

Gegen 17:00 Uhr kam der 31-Jährige überraschend von selbst zurück. Er gab an, eine Runde im gesamten Walchsee geschwommen zu sein. Damit konnte der Einsatz vor Ort beendet werden