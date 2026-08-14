Siedlung evakuiert
Riesige Rauchwolke: Der Föhrenwald brennt schon wieder
Eine deutlich sichtbare Rauchsäule zog über den Föhrenwald und war auch in umliegenden Gemeinden zu sehen. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert und machten sich auf den Weg zum Einsatzort.
Laut Feuerwehr-Sprecher vor Ort könnte der Brand diesmal eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen, da das Feuer diesmal näher an den bewohnten Gebieten dran ist. Eine Siedlung musste bereits evakuiert werden.
"Bewohner der Bahnstraße und Waldstrandsiedlung müssen in Sicherheit gebracht werden", bestätigte Bürgermeisterin Christa Tisch.
Erst in der vergangenen Woche hatte ein Großbrand die Einsatzkräfte tagelang gefordert. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der trockenen Vegetation und der schwierigen Bedingungen im weitläufigen Waldgebiet besonders aufwendig. Die neuerliche Rauchentwicklung sorgt daher für erhöhte Aufmerksamkeit in der Region.
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