Riesige Rauchwolke: Der Föhrenwald brennt schon wieder

Nur wenige Tage nach dem verheerenden Waldbrand im Föhrenwald zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen sind am Freitag erneut die Sirenen geheult. Bei St. Egyden im Bezirk Neunkirchen ist wieder ein Feuer ausgebrochen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine deutlich sichtbare Rauchsäule zog über den Föhrenwald und war auch in umliegenden Gemeinden zu sehen. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert und machten sich auf den Weg zum Einsatzort.

© Privat

© Privat

Laut Feuerwehr-Sprecher vor Ort könnte der Brand diesmal eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen, da das Feuer diesmal näher an den bewohnten Gebieten dran ist. Eine Siedlung musste bereits evakuiert werden.

"Bewohner der Bahnstraße und Waldstrandsiedlung müssen in Sicherheit gebracht werden", bestätigte Bürgermeisterin Christa Tisch.

© Privat

Erst in der vergangenen Woche hatte ein Großbrand die Einsatzkräfte tagelang gefordert. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der trockenen Vegetation und der schwierigen Bedingungen im weitläufigen Waldgebiet besonders aufwendig. Die neuerliche Rauchentwicklung sorgt daher für erhöhte Aufmerksamkeit in der Region.