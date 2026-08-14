Jugendkriminalität
Bundesländer schicken Polizisten nach Wien
Bereits seit Anfang August werden täglich 24 Polizistinnen und Polizisten aus Niederösterreich, Oberösterreich, dem Burgenland und der Steiermark tageweise in der Bundeshauptstadt eingesetzt. Ihr Schwerpunkt liegt vor allem auf der Bekämpfung der Jugendkriminalität.
Die Einsätze finden in den Nachtstunden und in ganz Wien statt. Hintergrund ist, dass während der Sommermonate und der schulfreien Zeit mehr Menschen bis spät abends im öffentlichen Raum, etwa in Parks, unterwegs sind.
Freiwillig
Ab September wird die Unterstützung ausgeweitet. Statt nur für einzelne Tage sollen Beamte künftig bis zu drei Monate nach Wien zugeteilt werden. Insgesamt sind dafür 48 Polizistinnen und Polizisten vorgesehen. Sie kommen aus dem Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark und werden bei der Bereitschaftseinheit Wien eingesetzt.
Laut Polizei haben sich zahlreiche Beamte freiwillig für die vorübergehende Tätigkeit in Wien gemeldet. Die längeren Zuteilungen seien zudem organisatorisch und wirtschaftlich sinnvoller, da Reisezeiten und Kosten reduziert werden könnten. Bundesländerübergreifende Unterstützung sei in Österreich grundsätzlich üblich und werde je nach Sicherheitslage auch bei Großveranstaltungen oder besonderen Einsatzlagen eingesetzt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden