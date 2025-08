Fußgänger (35) attackiert und ausgeraubt: Teenies festgenommen

Die beiden jungen Täter (16 und 18 Jahre) konnten kurz nach der Tat festgenommen werden.

Am Samstagmorgen wurde in der Wallgasse in Wien-Mariahilf ein 35-jähriger Passant von zwei ihm unbekannten jungen Männern angesprochen und mit Fäusten und Fußtritten schwer attackiert. Anschließend klauten die Täter, wie sich später herausstellte ein Österreicher und ein Russe, die beiden Rucksäcke des Opfers und flüchteten.

Ein Zeuge des Vorfalls eilte dem Verletzten zur Hilfe und wählte den Notruf. Außerdem konnte er den kurz darauf eintreffenden Polizisten eine genaue Personenbeschreibung sowie die Fluchtrichtung der Angreifer bekanntgeben.

Räuber waren 16 und 18 Jahre alt

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten die beiden mutmaßlichen Täter, ein 16-jähriger Österreicher und ein 18-jähriger Russe, wenig später im Innenhof einer Wohnhausanlage in der Nähe angehalten und festgenommen werden. Die gestohlenen Rucksäcke, die die Tatverdächtigen auf der Flucht offenbar weggeworfen hatten, wurden durch einen Polizeidiensthund in einem Müllcontainer aufgestöbert und durch die Beamten sichergestellt. Das 35-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht.

Der 16-Jährige und der 18-Jährige wurden wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen.