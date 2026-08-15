Alte Bauernregel: "Mariä Himmelfahrt im Sonnenschein..."

Rund um den 15. August gibt es mehrere wichtige Bauernregeln. Mariä Himmelfahrt ist vor allem für zwei Faktoren ein wichtiger Stichtag.

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Alte Bauernregeln verknüpfen den Feiertag Mariä Himmelfahrt mit der kommenden Wetterentwicklung und der Qualität der Weinernte. Sonnenschein spielt dabei eine ganz zentrale Rolle.

"Mariä Himmelfahrt im Sonnenschein, bringt viel und guten Wein" - Der Zustand des Weins hängt laut einer alten Bauernregel direkt mit dem Sonnenschein an Mariä Himmelfahrt zusammen. Wenn an diesem Feiertag die Sonne scheint, bringt das viel und guten Wein. Die Tradition sieht im 15. August einen entscheidenden Gradmesser für den Ertrag und die Qualität der Ernte.

Das Wetter der nächsten Wochen

"Wie das Wetter am Himmelfahrtstag, so es noch zwei Wochen bleiben mag." - Eine weitere Regel nimmt das gesamte Wetter am Himmelfahrtstag unter die Lupe. Wie sich das Wetter an diesem Tag präsentiert, so mag es noch zwei Wochen bleiben. Der Feiertag gibt damit einen Ausblick auf die folgenden Tage.

In diesem Fall könnte die Bauernregel allerdings falsch liegen, denn auf Österreich kommt eine Kaltfront mit Gewittern und Starkregen zu.