Darum stehen 395 leere Sessel vor dem Bundeskanzleramt

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat angesichts von Hitzetoten, Dürre und Wasserknappheit am Samstag vor dem Bundeskanzleramt in Wien eine Protestaktion abgehalten.

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395 leere Stühle - symbolisch für jeden Hitzetoten - wurden aufgestellt und mit Trauerkerzen versehen, in Gedenken an jene Menschen, die laut jüngster AGES-Zählung bereits die erste Hitzewelle dieses Sommers nicht überlebt haben, so die NGO in einer Aussendung.

"Viele weitere dürften aufgrund der Hitzerekorde der letzten Wochen noch hinzu gekommen sein", erklärte Greenpeace. Die Hitzetoten seien "die erschütterndste Folge dieses Katastrophensommers". Dürre, Wassermangel und Brände würden Lebensräume von Mensch und Tier zerstören und Existenzen bedrohen. "Die politisch Verantwortlichen reagieren angesichts der dramatischen Situation völlig unzureichend." Greenpeace fordert noch nächste Woche den Beschluss eines Klima-Sofortpakets von der Bundesregierung, bevor die jüngste Hitzewelle vergessen ist und die Politik zum Tagesgeschäft zurück wechseln würde.

NGO beklagt das Versagen der Politik

"Was wir diesen Sommer erleben, ist das Produkt von kollektivem Versagen im Umwelt- und Klimabereich in Österreich. Die Blockadehaltung großer Teile der Bundesregierung und vieler Landesregierungen hat dazu geführt, was wir jetzt sehen: verdorrte Äcker, brennende Wälder, Wohnungen und Krankenhäuser, die zu tödlichen Hitzefallen werden", sagte Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich.

© APA/GREENPEACE/DAVID VISNJIC

Das Klima-Sofortpaket umfasse fünf zentrale Säulen: ein verbindliches Klimagesetz mit verbindlichem Ausstiegsplan aus Öl und Gas sowie die Klimaneutralität 2040, ein Notfall-Fördertopf statt fossiler Subventionen, den Stopp der Bodenversiegelung, den Schutz der Wasserressourcen und die Renaturierungs-Milliarde für grünere Städte. "Vor allem Minister (Norbert, Anm.) Totschnig (ÖVP, Anm.) muss Verantwortung übernehmen, um noch größere Katastrophen und unzählige weitere Tote zu verhindern. Gemeinsam mit Bundeskanzler (Christian, Anm.) Stocker (ÖVP, Anm.) und der Bundesregierung muss er in den nächsten Tagen für die nötigen Schritte sorgen. Ein Kanzler und eine Bundesregierung, die es nicht schaffen, auf eine Katastrophensituation wie den heurigen Sommer mit klaren Maßnahmen und Hilfen für die Menschen zu reagieren, sind rücktrittsreif", meinte Duregger.