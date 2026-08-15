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"Mein letztes Rennen!" Wirbel um Verstappen-Posting

Ein Mann im Red Bull Racing Outfit sitzt mit den Händen unter dem Kinn in einer Pressekonferenz.
© Getty Images
Max Verstappen präsentiert auf Instagram einen speziellen Helm. Grund dafür ist sein vorerst letztes Heimrennen beim kommenden Formel-1-Wochenende im niederländischen Zandvoort.
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Mit den Worten "Für mein letztes Heimrennen" stellt Max Verstappen seinen neuen Helm auf Instagram vor. Nach der kommenden Austragung verschwindet die Rennstrecke in Zandvoort vorerst aus dem Kalender der Formel 1, eine spätere Rückkehr ist allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen. Der 28-Jährige geht damit ein vorerst letztes Mal vor heimischem Publikum an den Start. Das Design des Helms ist in viel Weiß gehalten und mit zahlreichen blauen Mustern versehen. Verstappens Miene auf dem Foto lässt darauf schließen, dass ihm das Ergebnis gefällt.

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Erfolgreiche Jahre auf heimischem Boden

Die Rennstrecke in Zandvoort war bereits von 1952 bis 1985 mit Unterbrechungen Teil der Formel 1 und kehrte 2021 wieder in den Kalender zurück. Für Verstappen erwies sich der Kurs als erfolgreiches Pflaster, da er dort die Rennen von 2021 bis 2023 jeweils für sich entscheiden konnte. Zuletzt sicherten sich Lando Norris und Oscar Piastri die Siege.

Verstappen vor der zweiten Saisonhälfte

Wenn die Formel 1 in der kommenden Woche aus der Sommerpause zurückkehrt, startet Verstappen als Sechster der Gesamtwertung in die zweite Hälfte der Saison. Sein Rückstand auf den führenden Kimi Antonelli beträgt 110 Punkte. Zuletzt zeigte seine Formkurve nach oben, als er in drei der vergangenen vier Rennen auf dem Podest landete.

Forderungen an das eigene Team

Mit Blick auf die Mannschaft fordert Verstappen Verbesserungen ein: "Wir müssen versuchen, solider zu sein in allen Bereichen, mehr problemfreie Wochenenden haben." Ergänzend betont er: "Und wir müssen vor allem mehr Leistung finden, so einfach ist es am Ende des Tages." Anerkennung äußerte der Ex-Champion wiederum für den Spitzenreiter: "Für einen 19-Jährigen war er bisher grundsolide", sagte Verstappen über Antonelli. "Das ist wirklich beeindruckend zu sehen."

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