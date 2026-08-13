Mit sofortiger Wirkung
Teamchef-Beben in der Formel 1
Marcin Budkowski übernimmt mit sofortiger Wirkung den Posten des Teamchefs und löst damit Graeme Lowdon ab.
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Der 49-jährige Pole bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung aus der Formel 1 mit. In seiner Karriere arbeitete Budkowski unter anderem als Aerodynamiker für Prost, Ferrari und McLaren. Später war er als Technikchef bei der FIA tätig und übernahm zudem zeitweise Führungsaufgaben bei Renault beziehungsweise Alpine.
Geplanter Schritt
Cadillac bezeichnet den Wechsel als geplanten Schritt in der Entwicklung des Rennstalls. Nach der Aufbauphase soll nun der Fokus verstärkt auf der sportlichen Leistungsfähigkeit liegen. Ziel sei es, langfristig ein Team aufzubauen, das an der Spitze der Formel 1 mitkämpfen kann.
"Das Formel-1-Team von Cadillac verfügt über eine außergewöhnliche Basis und große Ambitionen", erklärte Budkowski. Sein Hauptaugenmerk werde darauf liegen, Mitarbeiter, Werkzeuge und Abläufe optimal aufeinander abzustimmen, damit schnellere Entscheidungen getroffen und die Leistung des Autos kontinuierlich verbessert werden könne.
Lowdon, der maßgeblich am Aufbau des neuen Teams beteiligt war, verlässt den Rennstall. Cadillac-CEO Dan Towriss bedankte sich für dessen Einsatz und bezeichnete seinen Beitrag als entscheidend für die Schaffung eines soliden Fundaments.
Budkowski wird bereits beim kommenden Rennen in Zandvoort erstmals offiziell die Rennaktivitäten von Cadillac leiten.
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