× Kim Kardashian versext die LACMA Gala mit Lady-Di-Schmuck

1987 trug Lady Diana das "Attallah-Kreuz". Jetzt führte Kim Kardashian das berühmte Schmuckstück bei der LACMA Gala in Los Angeles aus. Als Hingucker eines extrem heißen Red Carpet Auftritts.

Vor 14 Tagen ließ es Kim Kardashian bei der „Academy Museum Gala“ funkeln: 30-Karat-Diamant-Collier von „Tiffany“ gepaart mit ausladendem Dekolleté. Jetzt versexte sie die „LACMA Art And Film Gala“ in Los Angeles. Und das gleich mit einer Amethyst-Kreuz-Halskette von Lady Di! Eine Hommage an die Königin in der Herzen: Diana trug das auffallende „Attallah Kreuz“ ja 1987 bei der „Birthright Charity Ga-la Gala“. Jedoch deutlich züchtiger als Kardashian, die in einem ebenso hautengen wie tief ausgeschnittenen weißen Kleid wieder ihr üppiges Dekolleté betonte.

Kardashian trug „Attallah Kreuz“ von Lady Di

Neben Kardashian, die das 2023 bei einer Sotheby’s-Auktion erworbene „Attallah-Kreuz“ 2023 mit einer üppigen Perlenkette, die einem anderen Schmuck-stück der verstorbenen Königin ähnelte, in Szene setzte, glänzten bei der LACMA Gala im Los Ang-les County Museum auch Blake Lively, Kaia Gerber, Emily Ratajkowski, Sofia Richie, Charli XCX oder Cara Delevingne.

Dazu feierte Mode-Päpstin Anna Wintour gleich in ihren 75. Geburtstag hinein. Und das an der Seite von Baz Luhrmann.