oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Kein Sparkurs

ORF hat 126 (!) Podcasts

Das ORF-Logo vor dem ORF-Gebäude am Küniglberg in Wien bei sonnigem Wetter.
© APA/HARALD SCHNEIDER
Einen Mangel an Podcasts kann man dem Öffentlich-Rechtlichen nicht vorwerfen: Insgesamt 126 verschiedene werden über ORF Sound und Drittplattformen angeboten.
OE24 auf Google bevorzugen

Dass Podcasts immer mehr an Beliebtheit gewinnen, hat auch der ORF erkannt - und füllt den Markt mit einer ganzen Stange an Beiträgen. Über insgesamt 126 Podcasts verfügte der Öffentlich-Rechtliche im zweiten Quartal 2026.

Auch interessant

Kickl tobt: "Regierung lässt heimische Bauern austrocknen"

Meinl-Reisinger: Alter bei Pensionen auf 67 anheben

Weiter Krach um Dürre-Hilfen für die Bauern

Eigenständige Online-only-Podcasts gibt aber bislang nicht. Oft handelt es sich einfach um TV- oder Radio-Beiträge - etwa die "ZiB2" oder Ö1-Journale -, die als Podcast angeboten werden.

"Integraler Bestandteil" des ORF-Angebots

Auf oe24-Anfrage heißt es aus dem ORF jedenfalls: "Podcasts erfreuen sich seit vielen Jahren steigender Beliebtheit in der österreichischen Bevölkerung und sind daher auch längst integraler Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Audio-Angebots, das der ORF über ORF Sound sowie über ausgewählte Drittplattformen zur Verfügung stellt."

Die ORF-Podcasts würden zudem stets einen direkten Programmbezug aufweisen und das lineare ORF-Radio- und Fernsehprogramm unterstützen, vertiefen und begleiten.

Eigene "Podcast-Angestellte" gibt es übrigens nicht: "Aus Effizienzgründen erfolgen Produktion und Upload in den allermeisten Fällen dezentralisiert und direkt in den Redaktionen der jeweiligen Radio- bzw. TV-Sendungen."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

So oft gehen die Österreicher in Krankenstand

Kickl tobt: "Regierung lässt heimische Bauern austrocknen"

Meinl-Reisinger: Alter bei Pensionen auf 67 anheben

Staatssekretärin Zehetner gibt Strom-Versprechen

Schwarz-roter Geheimpakt für die Hofburg-Wahl

"Strippenzieher!" FPÖ mit neuen Vorwürfen gegen Ludwig

Weiter Krach um Dürre-Hilfen für die Bauern

"Bad Bank, Haushalts-Abgabe, Sparprogramm": Das plant neuer ORF-Chef

ORF hat 126 (!) Podcasts

FPÖ nimmt Anlauf für neuen U-Ausschuss zu Covid