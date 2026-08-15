ORF hat 126 (!) Podcasts

Einen Mangel an Podcasts kann man dem Öffentlich-Rechtlichen nicht vorwerfen: Insgesamt 126 verschiedene werden über ORF Sound und Drittplattformen angeboten.

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Dass Podcasts immer mehr an Beliebtheit gewinnen, hat auch der ORF erkannt - und füllt den Markt mit einer ganzen Stange an Beiträgen. Über insgesamt 126 Podcasts verfügte der Öffentlich-Rechtliche im zweiten Quartal 2026.

Eigenständige Online-only-Podcasts gibt aber bislang nicht. Oft handelt es sich einfach um TV- oder Radio-Beiträge - etwa die "ZiB2" oder Ö1-Journale -, die als Podcast angeboten werden.

"Integraler Bestandteil" des ORF-Angebots

Auf oe24-Anfrage heißt es aus dem ORF jedenfalls: "Podcasts erfreuen sich seit vielen Jahren steigender Beliebtheit in der österreichischen Bevölkerung und sind daher auch längst integraler Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Audio-Angebots, das der ORF über ORF Sound sowie über ausgewählte Drittplattformen zur Verfügung stellt."

Die ORF-Podcasts würden zudem stets einen direkten Programmbezug aufweisen und das lineare ORF-Radio- und Fernsehprogramm unterstützen, vertiefen und begleiten.

Eigene "Podcast-Angestellte" gibt es übrigens nicht: "Aus Effizienzgründen erfolgen Produktion und Upload in den allermeisten Fällen dezentralisiert und direkt in den Redaktionen der jeweiligen Radio- bzw. TV-Sendungen."