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Harry & William: Keine Versöhnung trotz Charles

William und Harry: Zwischen Streit und Versöhnung
© Getty
Während sich die Wogen zwischen Prinz Harry und seinem Vater König Charles III. langsam zu glätten scheinen, bleibt die Beziehung zu seinem Bruder Prinz William (44) weiterhin tief gekühlt. Auch beim jüngsten Heimatbesuch des Auswanderer-Prinzen kam es zu keinerlei Begegnung der beiden Brüder.
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Für das britische Königshaus entwickelt sich die schrittweise Annäherung an den jüngeren Königssohn zu einer gewaltigen Zerreißprobe. Während der Monarch offenkundig Interesse an einer Versöhnung zeigt, verharren die Brüder in unüberwindbar scheinender Distanz.

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Zerreißprobe für den König

Das zerrüttete Verhältnis der Brüder bringt Charles in eine schwierige Lage:

  • Der Vater: Möchte den Kontakt zu seinem jüngeren Sohn nach Jahren der Trennung wieder intensivieren.
  • Der Thronfolger: Prinz William blockt jegliche Versöhnungsversuche weiterhin konsequent ab.
© Getty Images

Große Symbolkraft im Jahr 2027

Besonders spannend dürfte der Blick auf das kommende Jahr werden. Im Juli 2027 finden die von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games im britischen Birmingham statt. Harry hegt bereits den ausdrücklichen Wunsch, seinen Vater bei dem Event begrüßen zu dürfen. Da der König als Staatsoberhaupt zugleich das Oberhaupt der britischen Streitkräfte ist, besäße seine Teilnahme eine ungemein starke symbolische Bedeutung für die gesamte Familie.

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